Falcao, 1 sene daha Rayo Vallecano'da

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:23
<p>İspanyol ekibi Rayo Vallecano, performansından memnun olduğu Radamel Falcao'yu 1 yıl daha kadrosunda tutma kararı aldı.</p>

İspanyol ekibi Rayo Vallecano, performansından memnun olduğu Radamel Falcao'yu 1 yıl daha kadrosunda tutma kararı aldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray'dan Vallecano'ya transfer olurken 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza atan Falcao, performansıyla kulübünü memnun etti. 8 maçta 5 gol atan Kolombiyalı yıldız için Vallecano, opsiyonu kullanma kararı aldı.</p>

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray'dan Vallecano'ya transfer olurken 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza atan Falcao, performansıyla kulübünü memnun etti. 8 maçta 5 gol atan Kolombiyalı yıldız için Vallecano, opsiyonu kullanma kararı aldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">La Liga'da sezonun ilk 3'te 1'lik bölümünü 6. sırada bitiren Vallecano için sezonun kahramanlarından biri olan Falcao'nun da bu karardan mutlu olduğu kaydedildi.</p>

La Liga'da sezonun ilk 3'te 1'lik bölümünü 6. sırada bitiren Vallecano için sezonun kahramanlarından biri olan Falcao'nun da bu karardan mutlu olduğu kaydedildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Önceki sezonlara göre daha az sakatlık yaşayan 35 yaşındaki golcü, bu sezon Getafe, Athletic Bilbao, Cadiz, Barcelona ve Real Madrid ağlarını havalandırmayı başardı</p>

Önceki sezonlara göre daha az sakatlık yaşayan 35 yaşındaki golcü, bu sezon Getafe, Athletic Bilbao, Cadiz, Barcelona ve Real Madrid ağlarını havalandırmayı başardı

<p><strong>3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK</strong></p><p>Real Madrid ile oynanan mücadelede oyuna 69.dakikada dahil olan Kolombiyalı golcü, kaydettiği gol ile farkı bire indirmiş sonrasında sakatlanarak 80.dakikada oyundan çıkmıştı. Sağ arka adalesinde yırtılma meydana gelen Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.</p>

3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Real Madrid ile oynanan mücadelede oyuna 69.dakikada dahil olan Kolombiyalı golcü, kaydettiği gol ile farkı bire indirmiş sonrasında sakatlanarak 80.dakikada oyundan çıkmıştı. Sağ arka adalesinde yırtılma meydana gelen Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.


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