Falcao, 1 sene daha Rayo Vallecano'da
3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Real Madrid ile oynanan mücadelede oyuna 69.dakikada dahil olan Kolombiyalı golcü, kaydettiği gol ile farkı bire indirmiş sonrasında sakatlanarak 80.dakikada oyundan çıkmıştı. Sağ arka adalesinde yırtılma meydana gelen Falcao'nun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Öğretim üyesinden Atatürk'e hakaret
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- Vekili topa tutup istifa etti
- AKP'li Çamlı'nın tepki çeken Anıtkabir paylaşımı
- İstanbul Havalimanı'nda yakalandı