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Yeni dönemde parkın çalışma saatlerinin de kısaltıldığı ve bu süreçte 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtilerek, "Parkımıza yapılan ziyaretlerde maske kullanımı hem ziyaretçilerimiz hem de çalışanlarımız için zorunlu olacaktır. Parkımızda yer alan kapalı alanların tümü ziyarete kapalı olacak. Bu kapsamda Cüce Maymun Evi, Sürüngen Evi ve Akvaryuma ziyaretçi alınmayacak." ifadeleri kullanıldı.