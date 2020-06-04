"Açık
bilet satışa sunulmayacak. Ziyaret etmek istediğiniz tarihi seçerek biletinizi
satın alabileceksiniz. Giriş biletinizi sadece seçtiğiniz tarihte
kullanabileceksiniz. Parkımızın açılışının ilk aşamasında sadece sınırlı sayıda
ziyaretçi parkımıza giriş yapabilecektir. Parkımızda aynı anda maksimum 900
ziyaretçiyi ağırlayacağız. Bu sayede, parkımızdaki insan sayısını
yönetebileceğiz. Aynı zamanda hem ekibimizin ve ziyaretçilerimizin hem de
hayvanlarımızın sağlığını korumuş olacağız."
Yeni dönemde
parkın çalışma saatlerinin de kısaltıldığı ve bu süreçte 11.00 ile 18.00
saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtilerek, "Parkımıza yapılan
ziyaretlerde maske kullanımı hem ziyaretçilerimiz hem de çalışanlarımız için
zorunlu olacaktır. Parkımızda yer alan kapalı alanların tümü ziyarete kapalı
olacak. Bu kapsamda Cüce Maymun Evi, Sürüngen Evi ve Akvaryuma ziyaretçi
alınmayacak." ifadeleri kullanıldı.
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