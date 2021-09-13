Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı için çok düşündükleri, çalıştıkları uygulamayı istedikleri bir yapı ile oynadıklarını belirterek, "İki tane attık ama çok daha pozisyon kaçırdık. Geçen hafta da söyledim; devre arasına 2-0 girmek, ikinci yarı başka oyun oynamak demektir. 2-1’de maalesef başka bir oyun oynuyorsunuz. Orta sahada oyuncularımızın takip etmemesi, topun bizde kalmasını sağlayamamamız, o an telaş, panik, devre sonunda 41’de gol yedik. Olay bambaşka olabilirdi." şeklinde konuştu.
Fatih Terim, Morutan'ı taktik icabımı değiştirip değiştirmediği yönündeki bir soru üzerine de 'Emre sakatlandı diye çıkardım. Morutan tercihimi de anlattım. Morutan topla bizim en güvendiğimiz oyunculardan biri. Oynamaya devam edecek. Taylan da olmayınca orta sahaya 8 gibi pozisyonda Yedlin’e yardım edecek bir oyuncuya ihtiyacımız oldu. Dolasıyla öyle değişiklik yaptım. Morutan topla iyi ama topsuz bugün özellikle orta sahada bir takım yardımlar yapamadığı için o yüzden. Yoksa herhangi bir düşüncem yoktu." ifadesini kullandı.
"Baktığınız zaman geçen hafta da bugün de 2 puan kaybeden biziz. 4 maç oynadık 3'ü deplasmanda. En fazla maç oynayan biziz. Birçok sebep sayabilirim ama bütün bunlara rağmen açıkçası Barış, Boey, Arda tecrübesini sahada kullanabilsek, çok müsait olan orta sahada ikinci yarı özellikle Feghouli’yi de kullansak diye de düşünmüyor değilim. Bazı oyuncularımızın tekrardan düzelmesi, yardımcı olması lazım. Sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Perşembe önemli takımla oynayacağız. Hafta sonu tekrar maç var. Her oyuncudan faydalanmayı düşünüyoruz. Genç olması muhakkak ki bir zaman gerektiren bir şey olabilir ama bu arada ligdeki avantajımızı da devam ettirmek istiyoruz, kaybetmemek niyetindeyiz."
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