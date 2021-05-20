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Fatih Terim raporunda özellikle iki ismin adını vererek söz konusu futbolcuların takımda tutulmasının gelecek sezon hedefleri için önemli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Fatih Terim, devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ile Gedson Fernandes’in de sarı kırmızılı forma altında gelecek sezon daha önemli işlere imza atacağına inandığını ve bu iki futbolcunun da transferine çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.