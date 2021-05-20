Fatih Terim yapılması gereken transfer hamlelerinden oluşan bir rapor hazırladı.
Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın 5 bölgeye takviye yapması gerektiğini belirtti. Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle Fatih Terim, sol beke takviye yapılması gerektiğini iletti. Sağ bekte de Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın kontratı sona eriyor. Terim bu bölgeye de takviye yapılması gerektiğini vurguladı.
Fatih Terim raporunda özellikle iki ismin adını vererek söz konusu futbolcuların takımda tutulmasının gelecek sezon hedefleri için önemli olduğuna vurgu yaptığı belirtildi. Fatih Terim, devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ile Gedson Fernandes’in de sarı kırmızılı forma altında gelecek sezon daha önemli işlere imza atacağına inandığını ve bu iki futbolcunun da transferine çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi.
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