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2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a trasnfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.