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NTV'de yer alan habere göre ise Fenerbahçe, ödemelerindeki sıkıntı nedeniyle Beijing Guoan'dan ayrılmak isteyen Cedric Bakambu'yu bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
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