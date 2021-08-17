<p>Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.&nbsp;</p>
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Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. 

<p>Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Samatta'nın performansından memnun kalmayan Pereira, yönetimden santrafor transferinin hızlanmasını talep etti. Fenerbahçe yönetimi bu doğrultuda eski Bursasporlu Bakambu transferini sonuçlandırmak için transferde vites yükseltti.&nbsp;</p>
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Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Samatta'nın performansından memnun kalmayan Pereira, yönetimden santrafor transferinin hızlanmasını talep etti. Fenerbahçe yönetimi bu doğrultuda eski Bursasporlu Bakambu transferini sonuçlandırmak için transferde vites yükseltti. 

<p>2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a trasnfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.</p>
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2015'te Bursaspor'dan Villarreal'a trasnfer olan Kongolu forvet, buradaki performansının ardından 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'a imza atmıştı. Fransa Ligue 1'de 94 maça çıkan ve 18 gol atan Cedric Bakambu, oynadığı her takımda gol yükünü sırtladı.

<p>Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan yıldız oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.</p>
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Cedric Bakambu'nun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan yıldız oyuncuyu cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katabilir.

<p>Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul, "Süper ligde oynayan bir kulübün yöneticisi bize Fenerbahçe'nin Bakambu'yu transfer ettiğini söyledi" ifadesini kullandı.</p>
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Haber Global Spor Müdürü Onur Tuğrul, "Süper ligde oynayan bir kulübün yöneticisi bize Fenerbahçe'nin Bakambu'yu transfer ettiğini söyledi" ifadesini kullandı.

<p>NTV'de yer alan habere göre ise Fenerbahçe, ödemelerindeki sıkıntı nedeniyle Beijing Guoan'dan ayrılmak isteyen Cedric Bakambu'yu bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.</p>
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NTV'de yer alan habere göre ise Fenerbahçe, ödemelerindeki sıkıntı nedeniyle Beijing Guoan'dan ayrılmak isteyen Cedric Bakambu'yu bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.

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