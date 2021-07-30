<p>Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları spor camiasını da harekete geçirdi.</p>
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Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları spor camiasını da harekete geçirdi.

<p>Kulüpler, yangından etkilenen vatandaşlara ve söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek verdi.</p>
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Kulüpler, yangından etkilenen vatandaşlara ve söndürme çalışmalarına katılan ekiplere destek verdi.

<p>Fenerbahçeli futbolcular da bunun üzerine fidan kampanyası başlattı.&nbsp;</p>
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Fenerbahçeli futbolcular da bunun üzerine fidan kampanyası başlattı. 

<p>Mert Hakan Yandaş’ın başlattığı kampanyada futbolcular, yanan alanlara dikilmesi için 1000’er fidan bağışladıklarını açıkladı.</p>
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Mert Hakan Yandaş’ın başlattığı kampanyada futbolcular, yanan alanlara dikilmesi için 1000’er fidan bağışladıklarını açıkladı.

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