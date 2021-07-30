Video Haberler
- Bir yanda yangın, diğer yanda deniz keyfi
- Denizden çıkan cisim tatilcileri korkuttu
- Yangın otellere yaklaştı, müşteriler tahliye ediliyor
- Trabzon’da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
- Şoförün dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu
- Daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler
- Evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
- Sıcak havada maske takmanın formülü
- Yılanla Muş'tan İstanbul'a kadar seyahat ettiler
- Mahsur kalan havyanları kurtarmak için seferber oldular