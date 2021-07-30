<p>Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.</p>
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.

<p>TFF'nin bu girişiminin ardından Süper Lig'in İzmir ekibi Göztepe, "attığımız her gol için 5 fidan da bizden" diyerek kampanyaya destek oldu.</p>
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TFF'nin bu girişiminin ardından Süper Lig'in İzmir ekibi Göztepe, "attığımız her gol için 5 fidan da bizden" diyerek kampanyaya destek oldu.

<p>Göztepe'nin başlattığı kampanyayı Gaziantep FK sürdürdü.&nbsp;</p>
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Göztepe'nin başlattığı kampanyayı Gaziantep FK sürdürdü. 

<p>Kulüpler, birbirlerini etiketleyerek kampanyaya destek olmaya davet etti.&nbsp;</p>
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Kulüpler, birbirlerini etiketleyerek kampanyaya destek olmaya davet etti. 

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