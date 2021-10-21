Samatta'nın attığı gol, yanlışlıkla Fenerbahçe'ye yazıldı

21 Ekim 2021 Perşembe, 20:49

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü haftasında, Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i konuk ederken, maçta dikkat çeken bir hata yapıldı.

Antwerp, 2. dakikada Samatta ile öne geçti. Mbwana Samatta, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

Samatta'nın attığı bu gol, Şükrü Saracoğlu Stadyumu skor tabelasında Fenerbahçe'ye yazıldı. Hata kısa sürede fark edilince düzeltildi.

Tanzanyalı golcü, sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralık olarak gönderilmişti.

FREY VE SAMATTA 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Michael Frey ve Mbwanna Samatta, Fenerbahçe'ye karşı Antwerp forması ile sahaya çıktı.

Sezon başında bonservisiyle Fenerbahçe’den Belçika ekibine transfer edilen Michael Frey ile Fenerbahçe'den kiralık olarak Antwerp’e katılan Mbwana Samatta, Royal Antwerp forması ile eski takımlarına karşı mücadeleye ilk 11’de başladı. Öte yandan Frey bu sezon çıktığı 11 maçta 12 gol kaydetti.