Fenerbahçe, Puma sponsorluğunda yeni sezon formasını tanıttı

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:25

Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Puma ile bugün resmi imzalar atıldı. Fenerbahçe, PUMA'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda 14.00'te başlayan törende başkan Ali Koç ve Puma yetkilileri bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamalarına, "Çok uzun bir birliktelikten sonra, yeni bir markayla birlikteliğe gidiyoruz. Aşağı yukarı 30 seneyi aşan bir birlikteliğe son verdik. Fenerbahçe'nin tarihinde biri adidas, biri Fenerium olmak üzere iki marka var. Öncelikle adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Geldiğimiz noktada PUMA'yla devam etme kararı aldık. Fenerbahçe, Türkiye'nin en önemli markalarından biri, belki de en önemlisi. Birlikte çalıştığımız markaları büyütürüz." diyerek başladı.

"ARTIK YILDIZLI FORMA YOK"

Koç, "Artık yıldızlı formalar kullanmayacağız. Bizim derdimiz yıldız, para değil. 28 şampiyonluğun resmiyete kazanması. Fark ettiyseniz yıldız yok. 1923'te kurulan Türkiye ve 1923'te kurulan TFF, 36 yıllık süreçteki ulusal turnuvalar göz ardı edilmiş" dedi.

PUMA'YA SERZENİŞ

Koç formaların önceden sızdığını belirterek, "Ne yazık ki formalar sızdı. Ben PUMA'ya rahatsızlıklarımı belirttim. Olacak iş değil, çok rahatsız olduk. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Belki de formaların lansmanını sezon bitmeden yapmakta fayda var." açıklamalarında bulundu.

Formaların, saat 15.00'ten itibaren online ve mağazalarda satışa çıkacağını duyurduktan sonra, reklam filmi izlendi. Reklamda, Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza'ya da yer verilmesi gözlerden kaçmadı.

ALİ KOÇ DUYURDU: FORMA DİZAYN SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

"Dizayn süreci enteresan bir süreç. Genelde PUMA dizayn ekibini bir hafta, iki haftalığına gönderiyor. Stadı geziyorlar, Kadıköy'ü geziyorlar ve her şeyi gözlemliyorlar. İç saha, dış saha ve üçüncü forma için örnekler getiriyorlar. Biz üstünde ufak tefek değişiklikler istiyoruz. Gidip tekrar çalışıyorlar ve son noktaya geliyor. Biz bir semt takımıyız ve bunu içselleştirmek çok önemli. Taraftarlar nelere kızıyor, neleri seviyor. Bunları ve tüm ilkeleri gözlemleyip anlıyorlar, buna göre dizayn oluşturuyorlar"

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMALARININ FİYATI

Başkan Ali Koç açıklamasında, "Fiyatları belirlemede bizim özgürlüğümüz var. Daha önce fiyat belirlemeyi global firma yapıyordu. Bu sene forma fiyatı 319 TL. Buradaki en önemli şey sattıklarımızın ödeme takvimleri. Bir öncekine göre bu formadan kazancımız yaklaşık 5 katı olacak" dedi.