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"Düden Gölü’ndeki flamingoların yarattığı bu güzellik karşısında diyecek bir şey yok. Bu güzelliği artık kurtarmamız gerekiyor. Bu güzellik karşısında ne kadar önem ve hassasiyet gösterilirse, ülkemiz kazanacaktır ve dünya kazanacaktır. Devlet büyüklerimizden istirhamımız, kuş cenneti olan Düden Gölü’nü suyla beslenmesi. Farklı projeler üretilerek bu suyun devamının sağlanması."
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