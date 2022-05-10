Fotoğraf yarışması sonuçlandı: İşte Maraton İzmir’in en iyi kareleri

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 11:18
<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Road Race Label” sertifikalı uluslararası yarışı Maraton İzmir’de çekilen fotoğrafların katıldığı yarışmanın sonuçları açıklandı. 301 fotoğrafın katıldığı yarışmada birinciliği “Lider Karakter” rumuzlu fotoğrafıyla Hakan Yaralı elde etti.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Road Race Label” sertifikalı uluslararası yarışı Maraton İzmir’de çekilen fotoğrafların katıldığı yarışmanın sonuçları açıklandı. 301 fotoğrafın katıldığı yarışmada birinciliği “Lider Karakter” rumuzlu fotoğrafıyla Hakan Yaralı elde etti.

<p>Hasan Uçar’ın “Rekor Kıran Birinci” isimli fotoğrafı ikinciliği, Ahmet Özer’in “Koşu” isimli fotoğrafı üçüncülüğü elde etti. Murat Altıncan’ın “Yardım 2022” fotoğrafı mansiyon alırken, Serkan Yalçınkaya’nın “Mücadele” isimli fotoğrafı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü’ne layık bulundu.</p>

Hasan Uçar’ın “Rekor Kıran Birinci” isimli fotoğrafı ikinciliği, Ahmet Özer’in “Koşu” isimli fotoğrafı üçüncülüğü elde etti. Murat Altıncan’ın “Yardım 2022” fotoğrafı mansiyon alırken, Serkan Yalçınkaya’nın “Mücadele” isimli fotoğrafı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü’ne layık bulundu.

<p>Murat Çakıl, Dr. Ahmet İmançer, Selçuk Kayan, Erol Özdayı ve Seda Şengök’ün jüri üyesi olduğu ve Nedim Ekmekçiler’in sekreterya görevini yürüttüğü yarışmada 301 fotoğraf arasından 37 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. Yarışmada dereceye girenlere toplam 12 bin TL ödül verilecek.</p>

Murat Çakıl, Dr. Ahmet İmançer, Selçuk Kayan, Erol Özdayı ve Seda Şengök’ün jüri üyesi olduğu ve Nedim Ekmekçiler’in sekreterya görevini yürüttüğü yarışmada 301 fotoğraf arasından 37 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. Yarışmada dereceye girenlere toplam 12 bin TL ödül verilecek.

<p>Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir bir dünya” temasıyla yapılan Maraton İzmir, bu yıl “atıksız maraton” hedefiyle 17 Nisan Pazar günü koşuldu. Uluslararası yarışa 43 farklı ülkeden 5000’den fazla sporcu katıldı. </p>

Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir bir dünya” temasıyla yapılan Maraton İzmir, bu yıl “atıksız maraton” hedefiyle 17 Nisan Pazar günü koşuldu. Uluslararası yarışa 43 farklı ülkeden 5000’den fazla sporcu katıldı. 

<p>Geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew’in 2.09.35 ile elde ettiği Türkiye’deki en iyi dereceyi bu yıl Kenyalı Lanny Rutto tazeledi. Rutto yarışı 2.09.27 ile tamamlayarak 8 saniye daha geliştirdi. Böylelikle Maraton İzmir’in “Türkiye’nin en hızlı parkuru” unvanı da yeniden perçinlendi.</p>

Geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew’in 2.09.35 ile elde ettiği Türkiye’deki en iyi dereceyi bu yıl Kenyalı Lanny Rutto tazeledi. Rutto yarışı 2.09.27 ile tamamlayarak 8 saniye daha geliştirdi. Böylelikle Maraton İzmir’in “Türkiye’nin en hızlı parkuru” unvanı da yeniden perçinlendi.

<p>Murat Altincan - Mansiyon</p>

Murat Altincan - Mansiyon

<p>Serkan Yalcinkaya - IzBBSpor Ozel Odulu</p>

Serkan Yalcinkaya - IzBBSpor Ozel Odulu

<p>Ahmet Ozer - Ucunculuk Odulu</p>

Ahmet Ozer - Ucunculuk Odulu

<p>Hasan Ucar - Ikincilik Odulu</p>

Hasan Ucar - Ikincilik Odulu

<p>Hakan Yarali - Birincilik Odulu</p>

Hakan Yarali - Birincilik Odulu

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