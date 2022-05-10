Fotoğraf yarışması sonuçlandı: İşte Maraton İzmir’in en iyi kareleri

Geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew’in 2.09.35 ile elde ettiği Türkiye’deki en iyi dereceyi bu yıl Kenyalı Lanny Rutto tazeledi. Rutto yarışı 2.09.27 ile tamamlayarak 8 saniye daha geliştirdi. Böylelikle Maraton İzmir’in “Türkiye’nin en hızlı parkuru” unvanı da yeniden perçinlendi.