Fotoğraf yarışması sonuçlandı: İşte Maraton İzmir’in en iyi kareleri
Hasan Uçar’ın “Rekor Kıran Birinci” isimli fotoğrafı ikinciliği, Ahmet Özer’in “Koşu” isimli fotoğrafı üçüncülüğü elde etti. Murat Altıncan’ın “Yardım 2022” fotoğrafı mansiyon alırken, Serkan Yalçınkaya’nın “Mücadele” isimli fotoğrafı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Özel Ödülü’ne layık bulundu.
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