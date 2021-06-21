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KEFRARET HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlandı.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldı. Bir fazlasıyla...