Fransa Ligue 1'de Lens - Lille derbisinde taraftar sahaya indi

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 19:55
<p>Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lens ile Lille arasındaki maçta olaylar çıktı.</p>

Fransa Ligi'nde Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lens ile Lille arasındaki maçta olaylar çıktı.

<p>Fransa Ligi'nin üçüncü haftasındaki Nice-Marsilya maçında Dimitri Payet, kendisine atılan şişeyi tribüne fırlatmış ev sahibi ekip taraftarları sahaya inmişti. Payet'e şiye fırlatılan tribüne daha sonra 4 maç seyirci alınmamasına karar verilmişti.</p>

Fransa Ligi'nin üçüncü haftasındaki Nice-Marsilya maçında Dimitri Payet, kendisine atılan şişeyi tribüne fırlatmış ev sahibi ekip taraftarları sahaya inmişti. Payet'e şiye fırlatılan tribüne daha sonra 4 maç seyirci alınmamasına karar verilmişti.

<p>Ligin 6. haftasındaki Lens-Lille maçında da olaylar çıktı. Kuzey Derbisi olarak adlandırılan derbide Burak Yılmaz ile Zeki Çelik de konuk ekibin 11'inde maça başladı.&nbsp;</p>

Ligin 6. haftasındaki Lens-Lille maçında da olaylar çıktı. Kuzey Derbisi olarak adlandırılan derbide Burak Yılmaz ile Zeki Çelik de konuk ekibin 11'inde maça başladı. 

<p>Gergin başlayan derbinin devre arasında ise olaylar çıktı.&nbsp;</p>

Gergin başlayan derbinin devre arasında ise olaylar çıktı. 

<p>İki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Bir çok taraftar sahaya indi.</p>

İki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Bir çok taraftar sahaya indi.

<p>Taraftarlar uyarılırken; tribünlere uyarılar yapıldı. Lens taraftarına başka bir olay olması durumunda karşılaşmanın erteleneceği uyarısı yapıldı.&nbsp;</p>

Taraftarlar uyarılırken; tribünlere uyarılar yapıldı. Lens taraftarına başka bir olay olması durumunda karşılaşmanın erteleneceği uyarısı yapıldı. 

<p>Maçta ikinci yarı tribünlerin sakinleşmesinin ardından yaklaşık 15 dakika sonra yeniden başladı.&nbsp;</p>

Maçta ikinci yarı tribünlerin sakinleşmesinin ardından yaklaşık 15 dakika sonra yeniden başladı. 

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