<p>İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.&nbsp;<br></p>
1

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. 

<p>Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu.&nbsp;<br></p>
2

Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. 

<p>Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.<br></p>
3

Büyüleyen sis manzarası havadan görüntülendi.

<p>İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu.&nbsp;<br></p>
4

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. 

<p>İstanbul Boğazı ve çevresinde de yoğun sis görüldü.&nbsp;<br></p>
5

İstanbul Boğazı ve çevresinde de yoğun sis görüldü. 

<p><br data-mce-bogus="1"></p>
6


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
7


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
8


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
9


Video Haberler