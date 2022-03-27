Galata'da olaylı gece: Polis müdahale etti

Yurttaşların ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Şahısları uyaran polis ekipleri, trafik aksadığı için yolda duraklama yapamayacaklarını belirtti. Ancak gruptan bir kişi polise karşılık vererek aracında yol kenarında durduğunu söyledi.