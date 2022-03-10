Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi: Fatih Terim daha erken bırakmalıydı
"Galatasaray bu sezon berbat bir durumda. Abuk sabuk transferler yapıldı bana göre. Bu büyük kulübü bu hale getiren idareciler, antrenörler, hesap vermeliler. Sadece camiaya değil, taraftarlara da hesap vermeliler. Kaçmamalılar. Görevden gidenler bu takıma kimleri getirdi? Arkalarında neler bıraktılar? Bunlara bakmak lazım. Galatasaray'daki herkesi bu camiadan temizlemek gerekiyor."
"FATİH TERİM GÖREVİ DAHA ERKEN BIRAKMALIYDI, BU TAKIMI KORKMAZ YA DA BURUK ÇALIŞTIRMALI"
"Galatasaray'a, bu formaya, armaya yakışmayacak futbolcular transfer edildi. Ne hale gelindiğini görüyorsunuz. Galatasaray büyük bir camia. Galatasaray'da başkanın kim olduğu belli değil. Mesela Ali Uras, rahmetli Özhan Canaydın, Adnan Polat ve en son rahmetli olan başkanımız. Örnek olan isimler, onlardır. Galatasaray şu anda Avrupa takımı değil. Takımda şu anda lider yok. Benim zamanımda Cüneyt Tanman vardı. Onunla savaşa gidilirdi. Sonrasında Bülent Korkmaz vardı, tam bir efendi. Ya Bülent ya Okan Buruk'tan biri şu anda antrenör olmalıydı."
"TRABZONSPOR KOLAYLIKLA ŞAMPİYON OLACAK"
"Türkiye Ligi'nde zaten birinci, ikinci, üçüncü belli. Artık görünen şu ki; Trabzonspor kolaylıkla şampiyon oldu. Türkiye'de zaten futbol yok. Benim zamanımda yüreğimizle oynuyorduk. Çok inanıyorduk kendimize ve Avrupa'da da elimizden gelenin fazlasını veriyorduk. Arkamızda sevgili Galatasaray taraftarı vardı. Bizi hiçbir zaman bırakmadılar. Onlar en büyüktü."
"ALİ SAMİ YEN STADI YIKILDIĞINDA KALBİM KIRILDI"
"O zamanki taraftarla şimdiki arasında çok fark var. O zamanki taraftarlar hakiki taraftardı. Eski statları ve imkanları biliyorsunuz, kısıtlı imkanlardı ama o stadyumların canı vardı. Ali Sami Yen Stadı benim halen kalbimde. Geçmişte taraftarlar, 12 saat önceden maçlara geliyordu. Ali Sami Yen Stadı yıkıldığında kalbim kırıldı."
"GALATASARAY BENİ GÖREVE ÇAĞIRDI, BİR DAHA ASLA ARAMADILAR"
"Geçmişte Galatasaray beni görev almam için çağırdı. Geldik, Türkiye'de konuştuk. Yapabileceklerimi söyledim. Yabancı oyuncu ve antrenörleri getirip götürebilir miyim diye sordum. O görüşmeden sonra Belgrad'a döndüm. Beni bir daha asla aramadılar."
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