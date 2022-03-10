Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi: Fatih Terim daha erken bırakmalıydı

"FATİH TERİM GÖREVİ DAHA ERKEN BIRAKMALIYDI, BU TAKIMI KORKMAZ YA DA BURUK ÇALIŞTIRMALI"

"Galatasaray'a, bu formaya, armaya yakışmayacak futbolcular transfer edildi. Ne hale gelindiğini görüyorsunuz. Galatasaray büyük bir camia. Galatasaray'da başkanın kim olduğu belli değil. Mesela Ali Uras, rahmetli Özhan Canaydın, Adnan Polat ve en son rahmetli olan başkanımız. Örnek olan isimler, onlardır. Galatasaray şu anda Avrupa takımı değil. Takımda şu anda lider yok. Benim zamanımda Cüneyt Tanman vardı. Onunla savaşa gidilirdi. Sonrasında Bülent Korkmaz vardı, tam bir efendi. Ya Bülent ya Okan Buruk'tan biri şu anda antrenör olmalıydı."