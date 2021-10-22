Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı yenerek bir ilke imza attı

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 09:47
<p>UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkan Galatasaray aldığı 1-0'lık galibiyetle gruptaki liderliğini pekiştirdi.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkan Galatasaray aldığı 1-0'lık galibiyetle gruptaki liderliğini pekiştirdi.

<p>Sarı-kırmızılı ekip Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta üç maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.</p>

Sarı-kırmızılı ekip Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta üç maç sonunda topladığı 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

<p>Ancak Galatasaray'ı bu sezon Avrupa'da öne çıkaran en önemli nokta, şu ana kadar gol yememesi oldu.</p>

Ancak Galatasaray'ı bu sezon Avrupa'da öne çıkaran en önemli nokta, şu ana kadar gol yememesi oldu.

<p>Üç maçta iki gol atıp gol yemeyen Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı.</p>

Üç maçta iki gol atıp gol yemeyen Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde de bir ilke imza attı.

<p>Üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste üç maçta gol yememeyi başardı.</p>

Üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste üç maçta gol yememeyi başardı.

<p>Galatasaray daha önce üst üste üç maçta kalesini gole kapattı ancak 1993'te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi.</p>

Galatasaray daha önce üst üste üç maçta kalesini gole kapattı ancak 1993'te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi.

<p>1993-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Manchester United ile 0-0 berabere kalan Galatasaray daha sonra grupta oynadığı ilk iki maçta Barcelona ve Spartak Moskova ile de 0-0 berabere kalmıştı.</p>

1993-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Manchester United ile 0-0 berabere kalan Galatasaray daha sonra grupta oynadığı ilk iki maçta Barcelona ve Spartak Moskova ile de 0-0 berabere kalmıştı.

<p>Avrupa Ligi'nde şu ana kadar kalesini gole kapatan Galatasaray bu kulvarda İngiliz ekibi West Ham ile yarışıyor. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar gol yemedi.</p>

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar kalesini gole kapatan Galatasaray bu kulvarda İngiliz ekibi West Ham ile yarışıyor. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar gol yemedi.

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