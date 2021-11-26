Galatasaray'a liderlik için ne gerekiyor?

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 09:18
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">90 dakika, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 11 yapan Galatasaray, üst turu garantiledi.</p>

90 dakika, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 11 yapan Galatasaray, üst turu garantiledi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.</p>

Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu sonuçların ardından E Grubu'nda şu puan durumu oluştu:</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">1. Galatasaray 11</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">2. Lazio 8</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">3. Marsilya 4</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">4. Lokomotiv Moskova 2</p>

Bu sonuçların ardından E Grubu'nda şu puan durumu oluştu:

1. Galatasaray 11

2. Lazio 8

3. Marsilya 4

4. Lokomotiv Moskova 2

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Galatasaray'a liderlik için ne gerekiyor?</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">E Grubu'nda lideri belirleyecek 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da ağırlayacak. Galatasaray, Lazio deplasmanında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak.</p>

Galatasaray'a liderlik için ne gerekiyor?

E Grubu'nda lideri belirleyecek 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da ağırlayacak. Galatasaray, Lazio deplasmanında galip gelmesi veya berabere kalması halinde grubunu lider tamamlayacak. Karşılaşmayı Lazio'nun kazanması halinde ise Lazio lider, Galatasaray ikinci olacak.

<p><strong>Galatasaray grubu lider bitirirse ne olacak?</strong></p><p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.</p>

Galatasaray grubu lider bitirirse ne olacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler