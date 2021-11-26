Galatasaray'a liderlik için ne gerekiyor?

Grubun diğer karşılaşmasında Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.