TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti

TFF, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda son olarak Marsilya'yı mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı sitesinden tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 23:54
TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA  Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden ve grubundan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Sarı-Kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler