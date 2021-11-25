TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı tebrik etti

25 Kasım 2021 Perşembe, 23:54

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden ve grubundan çıkmayı garantileyen Galatasaray'ı resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'yı 4-2 yenerek bitimine bir hafta kala gruptan çıkmayı garantileyen temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ederiz. Ülke puanımıza katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Sarı-Kırmızılı camiaya teşekkür eder, Galatasaray'a grup liderliği yolunda ve bundan sonraki turlarda başarılar dileriz."