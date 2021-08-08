<p>Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Romen futbolcu Olimpia Morutan konusunda yeni gelişmeler yaşandı.</p>
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Romen futbolcu Olimpia Morutan konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

<p>Romanya basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun kulübü FCSB'nin istediği 10 milyon Avro ve ek ödemeleri içeren bedeli ödemek istemiyor.</p>
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Romanya basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun kulübü FCSB'nin istediği 10 milyon Avro ve ek ödemeleri içeren bedeli ödemek istemiyor.

<p>Romen menajer Giovanni Becali, transfer süreciyle alakalı şu ifadeleri kullandı:</p><p>"Transfer bitmedi. Galatasaray'ın Falcao'dan başlayarak takımdaki bazı 'fillerden' kurtulmaları için 2-3 haftaya ihtiyacı var. Galatasaray, 10 milyon Avroluk fiyattan korktu. Sanırım bazı ikramiyeler de buna dahil olacak."</p>
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Romen menajer Giovanni Becali, transfer süreciyle alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Transfer bitmedi. Galatasaray'ın Falcao'dan başlayarak takımdaki bazı 'fillerden' kurtulmaları için 2-3 haftaya ihtiyacı var. Galatasaray, 10 milyon Avroluk fiyattan korktu. Sanırım bazı ikramiyeler de buna dahil olacak."

<p>Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilenmeye devam ettiği, ancak FCSB'nin bir süredir istediği 10 milyon Avroluk bedeli kesinlikle ödemeyeceği ifade edildi.</p><p>Romen kulübü FCSB'nin başkanı Gigi Becali'nin oyuncuyu satmak için hevesli bir görüntü çizdiği, Olimpiu Morutan'ın ise Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.</p>
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Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilenmeye devam ettiği, ancak FCSB'nin bir süredir istediği 10 milyon Avroluk bedeli kesinlikle ödemeyeceği ifade edildi.

Romen kulübü FCSB'nin başkanı Gigi Becali'nin oyuncuyu satmak için hevesli bir görüntü çizdiği, Olimpiu Morutan'ın ise Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

<p>On numara pozisyonunda oynayan Morutan, yeni sezonda çıktığı beş maçta bir gol kaydetti.</p>
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On numara pozisyonunda oynayan Morutan, yeni sezonda çıktığı beş maçta bir gol kaydetti.

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