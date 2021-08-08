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Romen menajer Giovanni Becali, transfer süreciyle alakalı şu ifadeleri kullandı:
"Transfer bitmedi. Galatasaray'ın Falcao'dan başlayarak takımdaki bazı 'fillerden' kurtulmaları için 2-3 haftaya ihtiyacı var. Galatasaray, 10 milyon Avroluk fiyattan korktu. Sanırım bazı ikramiyeler de buna dahil olacak."
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Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilenmeye devam ettiği, ancak FCSB'nin bir süredir istediği 10 milyon Avroluk bedeli kesinlikle ödemeyeceği ifade edildi.
Romen kulübü FCSB'nin başkanı Gigi Becali'nin oyuncuyu satmak için hevesli bir görüntü çizdiği, Olimpiu Morutan'ın ise Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
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