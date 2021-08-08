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Romen menajer Giovanni Becali, transfer süreciyle alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Transfer bitmedi. Galatasaray'ın Falcao'dan başlayarak takımdaki bazı 'fillerden' kurtulmaları için 2-3 haftaya ihtiyacı var. Galatasaray, 10 milyon Avroluk fiyattan korktu. Sanırım bazı ikramiyeler de buna dahil olacak."