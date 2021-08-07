Galatasaray, Victor Nelsson anlaşmaya vardı

Galatasaray, Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson ile anlaşmaya vardı.

DHA
07 Ağustos 2021 Cumartesi, 21:20
Galatasaray, Victor Nelsson anlaşmaya vardı
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Süper Lig'in 2021-22 sezonu öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile anlaştı.

Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde imzaları atarak transferi resmen duyuracak. 

Nordsjaelland altyapısından yetişen Nelsson, 2019 yılında 3 milyon 600 bin bonservis bedeliyle Kopenhag'a transfer olmuştu.

Kopenhag formasıyla 86 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Danimarka Milli Takımı'nda ile ilk kez geçtiğimiz yıl forma giyen Nelsson, alt yaş kategorilerinde toplam 44 maçta görev aldı.


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