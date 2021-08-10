Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Kopenhag'tan transferi konusunda anlaşmaya vardığı Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson, İstanbul Havalimanı'na indi.
Galatasaray’ın transferi konusunda resmi görüşmelere başladığı Victor Enok Nelsson, İstanbul’a geldi.
22 yaşındaki oyuncuyu, İstanbul Havalimanı’nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.
İlk sözlerini söyleyen genç stoper, “Çok iyiyim, heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Neler olacak, göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Çözmemiz gereken bazı detaylar var. Henüz bir şey söyleyemem. Görüşmelerin bitmesini bekliyorum. Galatasaray büyük bir kulüp” diye konuştu.
Nelsson ardından, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- İstanbul'da patlama!
- Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş yalanladı
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Nikah töreninde 'Cumhurbaşkanımızın sünneti'!
- Geldiğine pişman oldu!
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!