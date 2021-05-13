Yeni Malatyaspor'dan tepki: "Teşvik primi iddiaları üzüyor"
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray maçı öncesi sosyal medyada çıkan dedikodular hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek haklarında çıkan teşvik primi iddialarıyla ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Gevrek: "Şampiyon olacak takımın bizim için hiçbir önemi yok. Teşvik primi iddiaları bizi üzüyor. Yeneriz, yeniliriz ama biz sahada çıkar futbolumuzu oynarız. Galatasaray maçında oyuncularımız onurlu bir duruş ortaya koyacaklardır" dedi.
Adem Büyük ve Semih Kaya hakkında, "Galatasaray maçında oynatmamak, bu oyuncularla maç öncesinde konuşmak, bu oyunculara büyük saygısızlık olur. Olcay Şahan geçen maçta da kadroda yer almadı. Algı yapan arkadaşlar keşke Yeni Malatyaspor'u takip etselerdi. Henüz Galatasaray maçı kadromuz belli değil, 21 kişilik kadro hakkında kararı hocamız İrfan Buz verecek" açıklamalarında bulundu.
Sosyal medyada yer alan çirkin söylemlere karşılık olarak Yeni Malatyaspor'un çıkıp futbolunu oynayacağını söyleyen Gevrek, "Şampiyonluk yarışında önemli takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Biz de Yeni Malatyaspor olarak önemli bir camiayız. Biz Yeni Malatyaspor'uz. Biz, bize yakışan neyse onu yaparız. Her çıktığımız maçta nasıl oynuyorsak, nasıl kazanmak için sahada oluyorsak, Galatasaray maçında da kazanmak için sahada olacağız. Bizim bir başka takım için bir şey yapmamız asla söz konusu olamaz" dedi.
Kaynak: Radyospor
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