Galatasaray'da lisansı çıkartılan Oğulcan Çağlayan'dan açıklama

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:07

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'da lisansının çıkmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla külübe teşekkür etti.

Oğulcan Çağlayan'ın açıklaması şu şekilde:

"Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba sarf eden değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım. "



