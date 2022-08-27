Cool lime için hangi malzemeler gerekli? Cool lime nasıl yapılır? Tam ayarında Cool lime tarifi..

Sıcak havaların boğucu etkisine karşı tutunduğumuz tek dal olan soğuk içeçekler, bir nebze olsun ferahlamamıza yardımcı oluyor.

Son derece sağlıksız hazır içeceklerden ya da fahiş fiyatlarla sunulan marka ürünlerden bıktıysanız; işte tam ayarında, nefis cool lime tarifi...