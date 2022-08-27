Cool lime için hangi malzemeler gerekli? Cool lime nasıl yapılır? Tam ayarında Cool lime tarifi..

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:30
<p>Sıcak havaların boğucu etkisine karşı tutunduğumuz tek dal olan soğuk içeçekler, bir nebze olsun ferahlamamıza yardımcı oluyor.</p> <p>Son derece sağlıksız hazır içeceklerden ya da fahiş fiyatlarla sunulan marka ürünlerden bıktıysanız; işte tam ayarında, nefis <strong>cool lime</strong> tarifi...</p>

Sıcak havaların boğucu etkisine karşı tutunduğumuz tek dal olan soğuk içeçekler, bir nebze olsun ferahlamamıza yardımcı oluyor.

Son derece sağlıksız hazır içeceklerden ya da fahiş fiyatlarla sunulan marka ürünlerden bıktıysanız; işte tam ayarında, nefis cool lime tarifi...

<p><strong>Cool Lime için gerekli malzemler!</strong></p> <p>*2,5 adet limon</p> <p>*Yarım demet taze nane</p> <p>*5 su bardağı su</p> <p>*Buz parçaları</p> <p>*4 yemek kaşığı şeker</p>

Cool Lime için gerekli malzemler!

*2,5 adet limon

*Yarım demet taze nane

*5 su bardağı su

*Buz parçaları

*4 yemek kaşığı şeker

<p><strong>Cool Lime Nasıl Yapılır?</strong></p> <p>İlk olarak naneleri geniş bir kaseye alın ve yapraklarını ayıklamaya başlayın.</p> <p>Limonların kabuklarını soyun ve nanelerin yanına koyun.</p> <p>Toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.</p>

Cool Lime Nasıl Yapılır?

İlk olarak naneleri geniş bir kaseye alın ve yapraklarını ayıklamaya başlayın.

Limonların kabuklarını soyun ve nanelerin yanına koyun.

Toz şekeri de kasenin içerisine ekleyin. Nane ve limonu şeker ile ovalayın.

<p>Ardından limonların suyunu sıkın ve kasenin içerisine 5 bardak su ilave edin.</p> <p>Şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Kasenin içindekileri süzgeç yardımıyla süzün ve boş bir kaba aktarın.</p> <p>Bardaklara servis ederken üzerine buz parçaları ekleyin ve oldukça pratik cool lime'niz içime hazır!</p>

Ardından limonların suyunu sıkın ve kasenin içerisine 5 bardak su ilave edin.

Şekerler eriyinceye kadar karıştırın. Kasenin içindekileri süzgeç yardımıyla süzün ve boş bir kaba aktarın.

Bardaklara servis ederken üzerine buz parçaları ekleyin ve oldukça pratik cool lime'niz içime hazır!

<p><strong>1 Porsiyon Cool Lime Kaç Kalori?</strong></p> <p>Cool lime tarifinin bir porsiyonu, yaklaşık 50 kaloridir. </p> <p>***Tarifi şekersiz hazırlamak isteyenler, şeker yerine 2 yemek kaşığı bal kullanarak içeceklerini tatlandırabilirler.</p>

1 Porsiyon Cool Lime Kaç Kalori?

Cool lime tarifinin bir porsiyonu, yaklaşık 50 kaloridir. 

***Tarifi şekersiz hazırlamak isteyenler, şeker yerine 2 yemek kaşığı bal kullanarak içeceklerini tatlandırabilirler.

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