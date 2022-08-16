Chili Con Carne malzemeleri ve tarifi... Chili Con Carne nasıl yapılır, kaç kalori? Chili Con Carne nerenin yemeğidir?
Chili Con Carne, acı biber içeren bol baharatlı bir yahni yemeğidir. Sulu olan bu yemek Meksika'da taco, pilav ya da nachoslar ile tüketilir. Peki, Chili Con Carne malzemeleri ve tarifi... Chili Con Carne nasıl yapılır, kaç kalori? Chili Con Carne nerenin yemeğidir?
Kökeni Kuzey Meksika ve Güney Teksas'a dayanan özgün bir lezzet Chili Con Carne, özellikle acı ve baharatlı tatlara aşina olanlar için müthiş bir tarif. İsmi sizi korkutmasın zira bu yemek oldukça pratik ve farklı bir tat. İşte, köklü Meksika mutfağının en bilinen tariflerinden Chili Con Carne...
CHİLİ CON CARNE HANGİ MALZEMELERLE YAPILIR?
- 1 adet soğan
- 400 gr kıyma
- 4 diş sarımsak
- 400 gr haşlanmış Meksika fasulyesi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- yarım çay kaşığı kimyon
- yarım çay kaşığı pul biber
- 15 adet jalapeno
- 400 gr domates
- 4 yemek kaşığı mısır
- 1 çay bardağı su
- 4 yemek kaşığı zeytinyağ
CHİLİ CON CARNE NASIL YAPILIR?
- Tencereye yağ alınır. İnce ince doğranan soğan ve sarımsak tencerede yumuşayana kadar kavrulur.
- Domatesler küp küp doğranır.
- Jalapeno biberler küçük parçalara bölünür.
- Kıyma eklenerek, malzemeler kavrulmaya devam edilir.
- Meksika fasulyesi ve konserve mısır haricindeki malzemeler eklenerek 10 dakika pişirilir.
- Meksika fasulyesi ve mısır ilave edilerek, 15 dakika daha kısık pişirilir.
CHİLİ CON CARNE KAÇ KALORİ?
Bu yemeği bir porsiyonu 650 kaloridir. Bu nedenle yüksek kalorili tarifler arasında yer alır. Dikkatli tüketilmelidir.
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