Tarihin en pahalı dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ni izlemeden önce bilmeniz gerekenler...
Güç Yüzükleri, Yüzüklerin Efendisi'nin devamı mı?
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı değil, hikâyenin öncesini anlatan bir yapımdır.
Güç Yüzükleri, Yüzüklerin Efendisi serisinden binlerce yıl önce geçiyor. Bu, Orta Dünya'da İkinci Çağ olarak adlandırılan bir zaman dilimidir. Çünkü bu dünyadaki zaman küresel olarak etkili olaylara bölünmüştür. Sauron'un kocaman parıldayan bir gözü olduğu ve yüzüğü için avlandığı Üçüncü Çağ, bu serideki olaylardan çok uzaktır. Sauron bu seride daha çok insan şeklindedir.
Dizide, Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdık karakterler var mı?
Yüzüklerin Efendisi'nde de yer alan iki karakter Güç Yüzükleri'nde de yer alıyor. Galadriel ve Elrond karakterleri bu seride daha çok yer alıyor. Yüzüklerin Efendisi'nde bu ikisini kendi krallıklarının hükümdarı olarak görüyoruz. Bu karakterlerin güçleri, bu yerleri canlı ve korumalı tuttuğu için büyük ölçüde bu diyarları terk edemiyorlar. Güç Yüzükleri'nde, bu karakterlerin her biri daha genç ve çok daha az statüye sahip.
Daha önce gördüğünüz karakterlerin geri kalanı ya henüz doğmaya yakın bile değiller ya da Orta Dünya'ya henüz gelmediler.
Güç Yüzükleri dizisi beklentiyi karşılamıyor mu?
Dizi gündem olur olmaz, birçok kişi sosyal medyadan diziyle ilgili negatif yargıları paylaştı.
Ancak yapım, Yüzüklerin Efendisi serisinin çizgilerine bağlı kalarak, tamamen yeni bir iş ortaya koyuyor. Ayrıca dizinin çekim, reklam maliyetleri için hiçbir masraftan kaçınılmamış.
Dizi kaç bölüm, kaç sezon olacak?
Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dizinin ilk sezonu Türkiye'de ve tüm dünyada Prime üyelerine özel olarak haftalık yayımlanacak. İlk sezonu toplam sekiz bölüm sürecek olan dizinin ilk bölümünün adı Shadow of the Past (Geçmişin Gölgesi).
Yüzüklerin Efedisi dizisi toplam 5 sezondan oluşacak ve 50 saat sürecek. Bugün dizinin ilk iki bölümü Amazon Prime üyeleriyle buluştu. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin tüm bölümleri Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle sunuluyor.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin maliyeti ne kadar?
Yaklaşık 465 milyon dolarlık ilk sezon maliyetiyle tarihin en yüksek bütçeli dizisi olan Güç Yüzükleri orijinal adıyla The Rings of Power'ın çekimleri 2020 Şubat'ta başladı.
Bu rakamı maliyeti en yüksek dizilerden biri olan Game of Thrones ile karşılaştırmak gerekirse, Game of Thrones'un 6 bölümden oluşan 8. sezonu için 90 milyon dolar bütçe ayrılmıştı.
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri oyuncuları kim?
The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman ve Sara Zwangobani.
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