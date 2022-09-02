Tarihin en pahalı dizisi 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'ni izlemeden önce bilmeniz gerekenler...

Dizide, Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdık karakterler var mı?

Yüzüklerin Efendisi'nde de yer alan iki karakter Güç Yüzükleri'nde de yer alıyor. Galadriel ve Elrond karakterleri bu seride daha çok yer alıyor. Yüzüklerin Efendisi'nde bu ikisini kendi krallıklarının hükümdarı olarak görüyoruz. Bu karakterlerin güçleri, bu yerleri canlı ve korumalı tuttuğu için büyük ölçüde bu diyarları terk edemiyorlar. Güç Yüzükleri'nde, bu karakterlerin her biri daha genç ve çok daha az statüye sahip.

Daha önce gördüğünüz karakterlerin geri kalanı ya henüz doğmaya yakın bile değiller ya da Orta Dünya'ya henüz gelmediler.