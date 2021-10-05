Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Ali Palabıyık açıklaması

Galatasaray’ın attığı golün faul olduğunu, VAR hatası yaşandığını belirten Demirkol konuşmasına şöyle devam etti: “Halil’in yaptığı harekete hakem Ali Palabıyık ‘Topa’ diyor. Ama rakibin kalçasına geliyor. ‘Topa’ diyorsan VAR’daki hakemin müdahil olup atağı kesmesi lazımdı. Sonraki iki pozisyon için yorumum farklı. Hakem “Burada bu kadar kolay düşülür mü?” diyebilir. Türkiye’de savunma faul olmayabilir. Ama ondan önceki 5 pozisyonda Ömer Bayram 5 tane faul aldı. Burada büyük kafa karışıklığı var. Biz ‘temas al, faul al’ı ne kadar idare edebiliyoruz. Burada bir konsensüs olması lazım. Herkesin ayakta kalmaya çalışması lazım. Bunu yapamıyoruz. Bunu yapamayınca böyle kafa karışıklıkları oluyor. Hakem bazen ona karar veriyor bazen buna karar veriyor.”