Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Ali Palabıyık açıklaması

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 12:29
<p>Mehmet Demirkol, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirirken, Ali Palabıyık hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.</p>

Mehmet Demirkol, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirirken, Ali Palabıyık hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

<p>Galatasaray’ın attığı golün faul olduğunu, VAR hatası yaşandığını belirten Demirkol konuşmasına şöyle devam etti: “Halil’in yaptığı harekete hakem Ali Palabıyık ‘Topa’ diyor. Ama rakibin kalçasına geliyor. ‘Topa’ diyorsan VAR’daki hakemin müdahil olup atağı kesmesi lazımdı. Sonraki iki pozisyon için yorumum farklı. Hakem “Burada bu kadar kolay düşülür mü?” diyebilir. Türkiye’de savunma faul olmayabilir. Ama ondan önceki 5 pozisyonda Ömer Bayram 5 tane faul aldı. Burada büyük kafa karışıklığı var. Biz ‘temas al, faul al’ı ne kadar idare edebiliyoruz. Burada bir konsensüs olması lazım. Herkesin ayakta kalmaya çalışması lazım. Bunu yapamıyoruz. Bunu yapamayınca böyle kafa karışıklıkları oluyor. Hakem bazen ona karar veriyor bazen buna karar veriyor.”</p>

Galatasaray’ın attığı golün faul olduğunu, VAR hatası yaşandığını belirten Demirkol konuşmasına şöyle devam etti: “Halil’in yaptığı harekete hakem Ali Palabıyık ‘Topa’ diyor. Ama rakibin kalçasına geliyor. ‘Topa’ diyorsan VAR’daki hakemin müdahil olup atağı kesmesi lazımdı. Sonraki iki pozisyon için yorumum farklı. Hakem “Burada bu kadar kolay düşülür mü?” diyebilir. Türkiye’de savunma faul olmayabilir. Ama ondan önceki 5 pozisyonda Ömer Bayram 5 tane faul aldı. Burada büyük kafa karışıklığı var. Biz ‘temas al, faul al’ı ne kadar idare edebiliyoruz. Burada bir konsensüs olması lazım. Herkesin ayakta kalmaya çalışması lazım. Bunu yapamıyoruz. Bunu yapamayınca böyle kafa karışıklıkları oluyor. Hakem bazen ona karar veriyor bazen buna karar veriyor.”

<p>Demirkol, Ali Palabıyık’ın kendinde olmadığını ve çok iyi bir hakemlik gösterdiğini söyleyemeyeceğini vurguladı. “Galiba kaybediyoruz onu” ifadesinin kullanan yorumcu, “Ali Palabıyık’tan beklenti çok yüksekti. Sadece Türkiye’de değil, UEFA’da beklenti yüksekti. Ama Halil Umut Meler’e geçilmiş duruyor şu an” dedi.</p>

Demirkol, Ali Palabıyık’ın kendinde olmadığını ve çok iyi bir hakemlik gösterdiğini söyleyemeyeceğini vurguladı. “Galiba kaybediyoruz onu” ifadesinin kullanan yorumcu, “Ali Palabıyık’tan beklenti çok yüksekti. Sadece Türkiye’de değil, UEFA’da beklenti yüksekti. Ama Halil Umut Meler’e geçilmiş duruyor şu an” dedi.

<p>Palabıyık’ın Perşembe akşamı Avrupa’da maç yönettiğini hatırlatan Demirkol, “Haftanın en tansiyonlu maçına atanması ne kadar doğru. Bunu da Serdar Tatlı’ya sormak gerek” ifadesini kullandı.</p>

Palabıyık’ın Perşembe akşamı Avrupa’da maç yönettiğini hatırlatan Demirkol, “Haftanın en tansiyonlu maçına atanması ne kadar doğru. Bunu da Serdar Tatlı’ya sormak gerek” ifadesini kullandı.

<p>Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın açıklamalarının maçı gerdiğini belirten Demirkol şunları söyledi: “Galatasaraylılar üçüncü golden sonra maçı kazandıktan çok, ‘Hakem golü verdi’ sevinci yaşadı. O golü Galatasaray yemiş olsa Rizespor’un yaptığı itirazların aynısını yapar. Diagne’yi de kutlamak lazım. Adam vura vura gitti. Faul yapıyorsa da yapılıyorsa da hiçbir şey yokmuş gibi gitti.”</p>

Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın açıklamalarının maçı gerdiğini belirten Demirkol şunları söyledi: “Galatasaraylılar üçüncü golden sonra maçı kazandıktan çok, ‘Hakem golü verdi’ sevinci yaşadı. O golü Galatasaray yemiş olsa Rizespor’un yaptığı itirazların aynısını yapar. Diagne’yi de kutlamak lazım. Adam vura vura gitti. Faul yapıyorsa da yapılıyorsa da hiçbir şey yokmuş gibi gitti.”

<p>Galatasaray’ın maç boyu pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Demirkol, sarı kırmızılılar için çok olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Fatih Terim’in oyuncu değişikliklerine dikkat çeken Demirkol, “Hoca 1 puan cepte diyebilirdi. Hikmet Karaman’ın geçen hafta uzun konuşmasına bozulmuştu hoca. Ama baktım 7.5 dakika konuştu. Ve hiç hakem yok. İtiraz edebileceği de çok pozisyon var” diye konuştu.</p>

Galatasaray’ın maç boyu pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Demirkol, sarı kırmızılılar için çok olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Fatih Terim’in oyuncu değişikliklerine dikkat çeken Demirkol, “Hoca 1 puan cepte diyebilirdi. Hikmet Karaman’ın geçen hafta uzun konuşmasına bozulmuştu hoca. Ama baktım 7.5 dakika konuştu. Ve hiç hakem yok. İtiraz edebileceği de çok pozisyon var” diye konuştu.

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