Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray değerlendirmesi

Oyundaki dengeyi lehimize bozan Morutan’ın oyuna girişi oldu. Açıkları bulma ve hemen orayı kullanma konusunda gerçekten yetenekli bir oyuncu. Silahı, bütün bu tip oyuncularda olduğu gibi baskı altında çok hızlı düşünüp doğruyu bulabilme yeteneği. Savunma kalabalığını bir yöne çekmişken boşluğu önceden bulup oynuyor. Bu özellikle de dünkü gibi sıkışık oyunlarda fark yaratıyor. Daha fazla dakika almasına engel olan neyse bunun üzerinde çalışması lazım. Bu ona sınıf atlattırır. Çünkü farkı o yaratıyor. Kerem’in hareketliliğinin de hakkını vermek lazım.