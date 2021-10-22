Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray değerlendirmesi

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 09:59
<p>UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

<p>Sarı-kırmızılılar 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 3 puanı kaptı ve gruptaki liderliğini perçinledi.</p>

Sarı-kırmızılılar 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 3 puanı kaptı ve gruptaki liderliğini perçinledi.

<p>Gazeteci Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Avrupa'da oynanan maçlardaki performansını yorumladı.&nbsp;</p>

Gazeteci Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Avrupa'da oynanan maçlardaki performansını yorumladı. 

<p>Demirkol'un açıklamaları şöyle:</p><p>Galatasaray’ın bu seneki Avrupa sahnesi standardının her maç biraz daha yükseldiğini söylemek mümkün. Ligdeki oyunla zıt bir dinamizm ve konstantrasyon var. Kompakt, birbirine yakın, topu kendi sahasında doğru kullanan bir oyun bu. Marcao-Nelsson- Taylan-Berkan karesi Avrupa Lig standardında son derece güvenli bir merkez oldu.</p>

Demirkol'un açıklamaları şöyle:

Galatasaray’ın bu seneki Avrupa sahnesi standardının her maç biraz daha yükseldiğini söylemek mümkün. Ligdeki oyunla zıt bir dinamizm ve konstantrasyon var. Kompakt, birbirine yakın, topu kendi sahasında doğru kullanan bir oyun bu. Marcao-Nelsson- Taylan-Berkan karesi Avrupa Lig standardında son derece güvenli bir merkez oldu.

<p>Ligde sorunlu olan bölge Avrupa’da işliyor. Tabii Marcao’nun dönüşü sonrasında lig için de iyi bir sinyal. Neredeyse açık vermeyen bir dinamizm ve hareketlilikle oynuyorlar. Bir sızma yaşandığında da hemen toparlanıp pozisyon alabiliyorlar. Bu çok değerli. Çünkü dün rakibe isabetli şut çektirmeyen bir oyun sağladı. Hem de son derece sert, rakibin ön alan baskısı denediği elektrikli ve tempolu bir oyunda. Babel ve Barış’ın beklere yakın durarak sağladığı güvenlik de takımı rahatlattı.</p>

Ligde sorunlu olan bölge Avrupa’da işliyor. Tabii Marcao’nun dönüşü sonrasında lig için de iyi bir sinyal. Neredeyse açık vermeyen bir dinamizm ve hareketlilikle oynuyorlar. Bir sızma yaşandığında da hemen toparlanıp pozisyon alabiliyorlar. Bu çok değerli. Çünkü dün rakibe isabetli şut çektirmeyen bir oyun sağladı. Hem de son derece sert, rakibin ön alan baskısı denediği elektrikli ve tempolu bir oyunda. Babel ve Barış’ın beklere yakın durarak sağladığı güvenlik de takımı rahatlattı.

<p>İkinci yarı başında aynı oyunu rakip alanda da belli oranda başarılı uygulardılar. Duran toplardan gol şansı da geldi. Ancak ön alana çıkınca Babel-Aanholt arasındaki mesafe biraz uzadı. Rybus etkili oldu. Yine de denge bozulmadı.</p>

İkinci yarı başında aynı oyunu rakip alanda da belli oranda başarılı uygulardılar. Duran toplardan gol şansı da geldi. Ancak ön alana çıkınca Babel-Aanholt arasındaki mesafe biraz uzadı. Rybus etkili oldu. Yine de denge bozulmadı.

<p>Oyundaki dengeyi lehimize bozan Morutan’ın oyuna girişi oldu. Açıkları bulma ve hemen orayı kullanma konusunda gerçekten yetenekli bir oyuncu. Silahı, bütün bu tip oyuncularda olduğu gibi baskı altında çok hızlı düşünüp doğruyu bulabilme yeteneği. Savunma kalabalığını bir yöne çekmişken boşluğu önceden bulup oynuyor. Bu özellikle de dünkü gibi sıkışık oyunlarda fark yaratıyor. Daha fazla dakika almasına engel olan neyse bunun üzerinde çalışması lazım. Bu ona sınıf atlattırır. Çünkü farkı o yaratıyor. Kerem’in hareketliliğinin de hakkını vermek lazım.&nbsp;</p>

Oyundaki dengeyi lehimize bozan Morutan’ın oyuna girişi oldu. Açıkları bulma ve hemen orayı kullanma konusunda gerçekten yetenekli bir oyuncu. Silahı, bütün bu tip oyuncularda olduğu gibi baskı altında çok hızlı düşünüp doğruyu bulabilme yeteneği. Savunma kalabalığını bir yöne çekmişken boşluğu önceden bulup oynuyor. Bu özellikle de dünkü gibi sıkışık oyunlarda fark yaratıyor. Daha fazla dakika almasına engel olan neyse bunun üzerinde çalışması lazım. Bu ona sınıf atlattırır. Çünkü farkı o yaratıyor. Kerem’in hareketliliğinin de hakkını vermek lazım. 

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