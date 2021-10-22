Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray değerlendirmesi
Demirkol'un açıklamaları şöyle:
Galatasaray’ın bu seneki Avrupa sahnesi standardının her maç biraz daha yükseldiğini söylemek mümkün. Ligdeki oyunla zıt bir dinamizm ve konstantrasyon var. Kompakt, birbirine yakın, topu kendi sahasında doğru kullanan bir oyun bu. Marcao-Nelsson- Taylan-Berkan karesi Avrupa Lig standardında son derece güvenli bir merkez oldu.
Ligde sorunlu olan bölge Avrupa’da işliyor. Tabii Marcao’nun dönüşü sonrasında lig için de iyi bir sinyal. Neredeyse açık vermeyen bir dinamizm ve hareketlilikle oynuyorlar. Bir sızma yaşandığında da hemen toparlanıp pozisyon alabiliyorlar. Bu çok değerli. Çünkü dün rakibe isabetli şut çektirmeyen bir oyun sağladı. Hem de son derece sert, rakibin ön alan baskısı denediği elektrikli ve tempolu bir oyunda. Babel ve Barış’ın beklere yakın durarak sağladığı güvenlik de takımı rahatlattı.
Oyundaki dengeyi lehimize bozan Morutan’ın oyuna girişi oldu. Açıkları bulma ve hemen orayı kullanma konusunda gerçekten yetenekli bir oyuncu. Silahı, bütün bu tip oyuncularda olduğu gibi baskı altında çok hızlı düşünüp doğruyu bulabilme yeteneği. Savunma kalabalığını bir yöne çekmişken boşluğu önceden bulup oynuyor. Bu özellikle de dünkü gibi sıkışık oyunlarda fark yaratıyor. Daha fazla dakika almasına engel olan neyse bunun üzerinde çalışması lazım. Bu ona sınıf atlattırır. Çünkü farkı o yaratıyor. Kerem’in hareketliliğinin de hakkını vermek lazım.
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