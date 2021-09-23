Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Miguel Crespo'yu eleştirdi

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Yine üçlü oyna ama 3-5-2 direkt oyna. 3-6-1’de yapabilirsiniz ve savunma arkasında Enner Valencia, Osayi Samuel gibi oyuncuları da kullanabilirsiniz. Gustavo’nun yayında oynayacak oyuncu belirsizliği Fenerbahçe’de devam ediyor. Meyer oynadı, Mert Hakan oynadı ve bugün Crespo oynadı. Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok."