Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Miguel Crespo'yu eleştirdi

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 23:58
<p>Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı.</p>

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde GZT Giresunspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı.

<p>Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Rossi, ilk asistini yaparken; bir diğer transfer Miguel Crespo da sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçirdi.</p>

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Diego Rossi, ilk asistini yaparken; bir diğer transfer Miguel Crespo da sarı-lacivertli formayı ilk kez sırtına geçirdi.

<p>Maçın ardından Fenerbahçe'nin maç performansını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli kulübün stoperi Kim Min Jae'yi överken, Crespo'ya ise eleştirilerde bulundu.</p>

Maçın ardından Fenerbahçe'nin maç performansını değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli kulübün stoperi Kim Min Jae'yi överken, Crespo'ya ise eleştirilerde bulundu.

<p>Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:</p><p>"Yine üçlü oyna ama 3-5-2 direkt oyna. 3-6-1’de yapabilirsiniz ve savunma arkasında Enner Valencia, Osayi Samuel gibi oyuncuları da kullanabilirsiniz. Gustavo’nun yayında oynayacak oyuncu belirsizliği Fenerbahçe’de devam ediyor. Meyer oynadı, Mert Hakan oynadı ve bugün Crespo oynadı. Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok."</p>

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Yine üçlü oyna ama 3-5-2 direkt oyna. 3-6-1’de yapabilirsiniz ve savunma arkasında Enner Valencia, Osayi Samuel gibi oyuncuları da kullanabilirsiniz. Gustavo’nun yayında oynayacak oyuncu belirsizliği Fenerbahçe’de devam ediyor. Meyer oynadı, Mert Hakan oynadı ve bugün Crespo oynadı. Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok."

<p>Fenerbahçe, Portekizli orta sahayı GD Estoril Praia'dan transfer etmiş; 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.</p>

Fenerbahçe, Portekizli orta sahayı GD Estoril Praia'dan transfer etmiş; 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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