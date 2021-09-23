Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı

İHA
23 Eylül 2021 Perşembe, 22:09
<p>Süper Lig’in. 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sahada yer aldı.</p>

Süper Lig’in. 6. Haftasında oynanan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miguel Crespo ilk kez sahada yer aldı.

<p>Portekiz’in Estoril Praia takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti.</p>

Portekiz’in Estoril Praia takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Portekizli orta saha oyuncusu, ligde Sivasspor ve Başakşehir maçlarında kadroda yer almış ancak Teknik Direktör Pereira tarafından şans verilmemişti.

<p>Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş’ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu.</p>

Crespo, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş’ın yerine müsabakanın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu.

<p>Crespo, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.</p>

Crespo, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

<p>Portekizli orta saha,"Bugün hayatımda unutamayacağım anlardan biri, bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum. Taraftarlarımızın desteği için de teşekkür ederim. Oyuncuların arasındaki uyum çok önemli, büyük takım olduğumuzu göstermek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak çok önemli." ifadelerini kullandı.</p>

Portekizli orta saha,"Bugün hayatımda unutamayacağım anlardan biri, bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum. Taraftarlarımızın desteği için de teşekkür ederim. Oyuncuların arasındaki uyum çok önemli, büyük takım olduğumuzu göstermek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

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