Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıktı

Portekizli orta saha,"Bugün hayatımda unutamayacağım anlardan biri, bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum. Taraftarlarımızın desteği için de teşekkür ederim. Oyuncuların arasındaki uyum çok önemli, büyük takım olduğumuzu göstermek için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmak çok önemli." ifadelerini kullandı.