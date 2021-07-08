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Off-road kullanıcıları için çekicinin büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Ahmet Yüce ise, "Düğün arabamızı yolda görenler ilk başta gelin arabasının bozulduğunu düşünmüş. Düğün aracımıza şaşırıp önünde selfie yapanlar bile oldu. Çekici bizim için çok önemli, çünkü her battığımızda bizi o kurtarıyor. Değişik bir durum oldu ve tüm dikkatler üzerimizdeydi" dedi.