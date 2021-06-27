Çaykur Rizespor'dan Moroziuk ve Abdullah Durak'a veda
Çaykur Rizespor, Mykolo Moroziuk ve Abdullah Durak ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon için sözleşme imzalamadığı Abdullah Durak ve Mykolo Moroziuk için teşekkür mesajı yayımladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel oyuncularımız Mykola Moroziuk ve Abdullah Durak'a kulübümüze verdikleri hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-mavili ekipte takım kaptanlığı yapan Abdullah Durak geçen yıl 29 maçta bin 737, Ukraynalı oyuncu Moroziuk ise 33 maçta 2 bin 701 dakika görev almıştı.
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