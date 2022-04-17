Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'le geçti
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor, Gaziantep FK’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart gördü.
Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 31'inci dakikada Çekici, 43'üncü dakikada Ahmed Hassan, 56'ncı dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'üncü dakikada Michalak kaydetti.
Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 87'nci dakikada Muhammet Demir'den geldi.
Konyaspor puanını 61 yaptı ve Fenerbahçe'nin arkasına, 3.sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 41 puanda kaldı.
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