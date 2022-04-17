Sinan Engin: Beşiktaş'ın yerinde olsam Ozan Tufan'ı alırım
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan için ortaya atılan Beşiktaş haberlerini Sinan Engin değerlendirdi. Engin, "Maddi anlamda şartlar uygunsa, hemen alınmalı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile adı anılan Ozan Tufan ile ilgili olarak konuşulacak bir yorum geldi.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş'a imza atmayı planladığı iddiaları kısa bir süre önce gündeme düştü.
Bu iddialarla ilgili olarak, Sinan Engin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Fenerbahçe'de forma şansı kalmayan Ozan Tufan'ın, Beşiktaş'a transfer olmasının, siyah-beyazlılar adına yararlı bir hamle olabileceğini savundu.
Ozan Tufan'la ilgili konuşan Sinan Engin "Beşiktaş'ın yerinde olsam, Ozan Tufan'ı hemen alırım. Türk oyuncu kıymetli. Maddi anlamda şartlar uygunsa, hemen alınmalı" dedi.
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