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Göz çevresini koruyun

Göz çevresi için önerilen UV korumalı kremler kullanın. Göz çevresine sürülen kremler ısının da etkisiyle bir süre sonra eriyip, göze kaçabiliyor. Bunun sonucunda gözde kızarıklık, sulanma, batma ve ağrı oluşabiliyor. Dolayısıyla kremi az miktarda ve kirpik diplerinden uzakta sürmenizde fayda var.