<p>Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, gözleri güneşin zararlı ışınlarından korumanın 5 etkili yolunu anlattı...<br></p>
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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, gözleri güneşin zararlı ışınlarından korumanın 5 etkili yolunu anlattı...

<p><strong>Bu saatler çok riskli!</strong></p><p>Güneş ışınlarının dik olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda olmayın, güneşlenmeyin.</p>
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Bu saatler çok riskli!

Güneş ışınlarının dik olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda olmayın, güneşlenmeyin.

<p><strong>Güneş gözlüğü olmadan asla</strong></p><p>Dışarıya çıkarken güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin. Gözlük camları UVA ve UVB tam korumalı ve çerçevesi de göz çevresini tamamen saracak şekilde olmalı.</p>
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Güneş gözlüğü olmadan asla

Dışarıya çıkarken güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin. Gözlük camları UVA ve UVB tam korumalı ve çerçevesi de göz çevresini tamamen saracak şekilde olmalı.

<p><strong>Şapka kullanın</strong></p><p>Güneş gözlüğü dışında geniş siperli bir şapkanın da kullanılması yüzümüzde gölge oluşturarak direkt ışıktan korunmamızı sağlar. Ayrıca göz çevresinde ve yüzde güneş lekelerinin oluşmasını önler.</p>
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Şapka kullanın

Güneş gözlüğü dışında geniş siperli bir şapkanın da kullanılması yüzümüzde gölge oluşturarak direkt ışıktan korunmamızı sağlar. Ayrıca göz çevresinde ve yüzde güneş lekelerinin oluşmasını önler.

<p><strong>Göz çevresini koruyun</strong></p><p>Göz çevresi için önerilen UV korumalı kremler kullanın. Göz çevresine sürülen kremler ısının da etkisiyle bir süre sonra eriyip, göze kaçabiliyor. Bunun sonucunda gözde kızarıklık, sulanma, batma ve ağrı oluşabiliyor. Dolayısıyla kremi az miktarda ve kirpik diplerinden uzakta sürmenizde fayda var.</p>
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Göz çevresini koruyun

Göz çevresi için önerilen UV korumalı kremler kullanın. Göz çevresine sürülen kremler ısının da etkisiyle bir süre sonra eriyip, göze kaçabiliyor. Bunun sonucunda gözde kızarıklık, sulanma, batma ve ağrı oluşabiliyor. Dolayısıyla kremi az miktarda ve kirpik diplerinden uzakta sürmenizde fayda var.

<p><strong>Yüzücü gözlüğü kullanın</strong></p><p>Islak yüzeyden yansıyan ışınlar göze daha fazla veriyorlar. Deniz ve havuza girerken yüzücü gözlüğü kullanmanız, hem güneş ışınlarının hem de havuz ile deniz suyunun zararlı etkilerinden korunmanızı sağlayacak.</p>
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Yüzücü gözlüğü kullanın

Islak yüzeyden yansıyan ışınlar göze daha fazla veriyorlar. Deniz ve havuza girerken yüzücü gözlüğü kullanmanız, hem güneş ışınlarının hem de havuz ile deniz suyunun zararlı etkilerinden korunmanızı sağlayacak.

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