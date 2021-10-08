Gregory van der Wiel'den Fenerbahçe itirafı: Tehdit edildim

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 09:58
<p>Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory van der Wiel, katıldığı bir programda sarı-lacivertli ekipten ayrılığını değerlendirdi ve Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.</p>

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Gregory van der Wiel, katıldığı bir programda sarı-lacivertli ekipten ayrılığını değerlendirdi ve Aziz Yıldırım ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

<p>CONVO Talkshow adlı bir YouTube kanalına konuşan Van der Wiel, "Fenerbahçe'deki ilk yılımın ardından ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Başkan Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildim. Kelimenin tam anlamıyla hayatımı riske ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.</p>

CONVO Talkshow adlı bir YouTube kanalına konuşan Van der Wiel, "Fenerbahçe'deki ilk yılımın ardından ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Başkan Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildim. Kelimenin tam anlamıyla hayatımı riske ederek oradan ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

<p>Van der Wiel, "Amsterdam'a gitmek istedim. Küçük çocuğumuz orada doğsun diye dönmek istedim. Bonservissiz transfer edilebilirdim ama ne yazık ki ilgi yoktu" dedi.</p>

Van der Wiel, "Amsterdam'a gitmek istedim. Küçük çocuğumuz orada doğsun diye dönmek istedim. Bonservissiz transfer edilebilirdim ama ne yazık ki ilgi yoktu" dedi.

<p>Gregory van der Wiel, 2016 yazında PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla 17 maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cagliari ve Toronto FC formaları giyen Wiel, 2018'de 30 yaşındayken kariyerine son verdi.</p>

Gregory van der Wiel, 2016 yazında PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla 17 maçta görev yapmıştı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Cagliari ve Toronto FC formaları giyen Wiel, 2018'de 30 yaşındayken kariyerine son verdi.

<p>Hollandalı sağ bek ülkesinin formasını 46 kez giymişti.</p>

Hollandalı sağ bek ülkesinin formasını 46 kez giymişti.

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