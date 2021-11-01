Gremio-Palmeiras maçında taraftar sahaya indi, VAR sistemini parçaladı

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:26
<p>Brezilya Seri A'da Gremio ile Palmeiras'ı karşı karşıya getiren maçın ardından saha savaş alanına döndü.&nbsp;</p>

Brezilya Seri A'da Gremio ile Palmeiras'ı karşı karşıya getiren maçın ardından saha savaş alanına döndü. 

<p>Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.</p>

Öte yandan karşılaşma konuk ekip Palmeiras'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

<p>Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı.</p>

Ev sahibi Gremio'nun taraftarları maçtan sonra sahaya girerek Video Hakem Sistemi'ni parçaladı. Saha içindeki malzemelere zarar veren taraftarlar, polisle de çatıştı.

<p>Karşılaşmada Gremio'nun bir golü VAR kontrolünün ardından iptal edilirken, Palmeiras adına da bir penaltı VAR sisteminin devreye girmesiyle verildi.</p>

Karşılaşmada Gremio'nun bir golü VAR kontrolünün ardından iptal edilirken, Palmeiras adına da bir penaltı VAR sisteminin devreye girmesiyle verildi.


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