Gül hasadında büyük rekolte kaybı

Kampanyanın ilerleyen günlerinde sıcaklardan dolayı sıkıntı olduğunu kaydeden Çelik, bölgede gül çiçeği toplamada işçi sıkıntısı yaşandığından bahsedip, "Verim itibarıyla çok bir sıkıntı olmamasına rağmen toplamadan kaynaklanan bir sıkıntı ve çok çetin geçen bir kış sezonu (don olayı) ve 1 haftalık sıcaklıktan dolayı nereden bakarsanız yüzde 40'lara varan bir rekolte kaybından söz edebiliriz" dedi.

Sözlerinin devamında Çelik,"GÜLBİRLİK olarak beklediğimiz rekolte rakamına ulaştık. İhtiyacımız olan gül çiçeğini alabilme imkanına sahip olduk" şeklinde konuştu.

"İklimin ve sezonun dezavantajlardan dolayı diğer paydaşlarımızda da aynı şey söz konusu olmuştur" diyen Hasan Çelik, "Biraz kayıplar söz konusuydu ama her şeye rağmen kazasız belasız bir sezon geçirdik. 2022 yılı gül çiçeği sezonunda 15- 16 bin ton rekolteden bahsetmiştik. Tarlada çiçek vardı ama toplama sıkıntısı ve diğer sorunları da dikkate aldığımızda belki bu rekoltede bir miktar düşüş söz konusudur. Her şeye rağmen sezon büyük bir sıkıntı yaşanmadan kapandı" diye ekledi.