Kimliksiz filmi konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler?

Dr. Martin Harris (Liam Neeson) Berlin'de geçirdiği bir araba kazasından sonra kendine gelip otele döndüğünde birdenbire karısının (January Jones) kendisini tanımadığı ve başka bir adamın da (Aidan Quinn) kendisinin yerine geçtiğini fark eder. Polis çağrılır ve Harris, Rodney Cole adlı bir meslektaşını arayarak kimliğini kanıtlamaya çalışır ama fayda etmez. Resmi olarak kimse ona inanmamaktadır ve kimliği belirsiz suikastçılar tarafından takip edilmektedir. Birdenbire kendini, başka bir ülkede yalnız, yorgun ve kaçak durumunda bulur. Kimlik krizinden bunalan Harris, bilincini kaybeder ve hastanede tekrar uyanır. Smith adında bir terörist görevli hemşiresini öldürür, ancak Harris kaçar. Böylece olaylar gelişir.