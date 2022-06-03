Kimliksiz filmi konusu nedir? Kimliksiz filmi oyuncuları kimler?
Kimliksiz filmi, orijinal adıyla; Unknown, yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra’nın oturduğu aksiyon ve gerilim filmidir. Didier van Cauwelaert'ın “Out of My Head” kitabından esinlenilen filmin gösterime girişi ABD’de 7 Ocak 2011, Türkiye'de ise 22 Nisan 2011 tarihinde olmuştur. Başrollerinde Liam Neeson, Diane Kruger ve January Jones’un bulunduğu film, aksiyon sahneleriyle nefesleri kesiyor.
İşte Kimliksiz filmi hakkında tüm ayrıntılar…
KİMLİKSİZ FİLMİ
Film, dört günlük bir komadan uyanan ve kendi karısı da dahil olmak üzere kimsenin onu tanımayan ve başka bir adam olduğunu iddia edildikten sonra kimliğini kanıtlamak için yola çıkan bir profesörün etrafında dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 Şubat 2011'de gösterime giren film, eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı ve 30 milyon dolarlık bütçesine karşılık 136 milyon dolar hasılat elde etti.
KİMLİKSİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) ve eşi Liz (January Jones) bir biyoteknoloji zirvesi için Berlin'e gelirler. Harris, otellerine vardıktan hemen sonra, evrak çantasını havaalanında unuttuğunu fark eder ve onu almak için taksiye biner. Taksinin şoförü Gina (Diane Kruger) isimli bir bayandır. Taksi bir kazaya karışır ve Spree nehrine düşer, Harris Taksi'nin içinde bilinçsiz halde kalır. Taksinin sürücüsü Gina onu kurtarır ama olay yerinden kaçar. Harris, dört gün komada kaldıktan sonra hastanede kendine gelir.
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) Berlin'de geçirdiği bir araba kazasından sonra kendine gelip otele döndüğünde birdenbire karısının (January Jones) kendisini tanımadığı ve başka bir adamın da (Aidan Quinn) kendisinin yerine geçtiğini fark eder. Polis çağrılır ve Harris, Rodney Cole adlı bir meslektaşını arayarak kimliğini kanıtlamaya çalışır ama fayda etmez. Resmi olarak kimse ona inanmamaktadır ve kimliği belirsiz suikastçılar tarafından takip edilmektedir. Birdenbire kendini, başka bir ülkede yalnız, yorgun ve kaçak durumunda bulur. Kimlik krizinden bunalan Harris, bilincini kaybeder ve hastanede tekrar uyanır. Smith adında bir terörist görevli hemşiresini öldürür, ancak Harris kaçar. Böylece olaylar gelişir.
Film için birçok Alman oyuncu rol aldı. Rainer Bock daha önce Inglourious Basterds (aynı zamanda Diane Kruger'ın da rol aldığı film) ve The White Ribbon'da rol almıştı. Diğer oyuncular arasında Türk taksi şoförü olarak Adnan Maral ve göçmenlik görevlisi olarak Petra Schmidt-Schaller yer alıyor. Kruger, Alman olmayan bir karakter oynamasına rağmen kendisi de Almandır.
KİMLİKSİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Temel çekimler, Şubat 2010'un başlarında Almanya'nın Berlin kentinde ve Studio Babelsberg film stüdyolarında gerçekleştirildi. Taksinin daldığı köprü Oberbaumbrücke'dir. Friedrichstraße, bir araba kovalamacasının çekimleri nedeniyle birkaç gece trafiğe kapatıldı. Çekimlerin bir kısmı Hotel Adlon'da yapıldı. Çekim yapılan yerler arasında Neue Nationalgalerie, Berlin Merkez Tren İstasyonu, Berlin Friedrichstraße istasyonu, Pariser Platz, Müzeler Adası, Berlin'deki Oranienburger Straße ve Leipzig-Halle Havalimanı bulunmaktadır.
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