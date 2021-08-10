“Kim Min-Jae’nin boyu ortalamanın oldukça üzerinde. 1,90’lık boyunun avantajını maç içinde rahat bir biçimde kullanıyor. Fiziksel açıdan rakiplerine kolaylıkla üstünlük sağlayabiliyor. Uzun boyuna rağmen oyuncunun oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Takımca hücum edildiği anlarda adeta bir kanat bek gibi geride durup kontra atakları engelleyebiliyor. ”
Fenerbahçe’nin oynadığı sisteme kolaylıkla uyum sağlayabileceğini aktaran Koreli gazeteci, oyuncunun milli takımdan 3’lü savunmaya aşina olduğunu söyledi:
“Güney Kore milli takımı zaman zaman 3’lü savunmayı deniyor. Bu maçların çoğunda da Kim Min-Jae forma şansı buldu. Geriden oyun kurma meziyeti olan bir oyuncu. Defanstan göndereceği paslar, hızlı bir şekilde rakip takım kalesinde tehlike olabilir. Kendine olan güveni ve sakinliği sayesinde takıma ve sisteme kolayca adapte olabileceğini düşünüyorum. Milli takımdan arkadaşlarıyla da konuştum ve bana tek bir cümlede bu transferi değerlendirdiler: Arkanıza yaslanın, Kim’i izleyin.”
Lee, sözlerini şöyle noktaladı:
“Geçen yıl Leipzig ve Leverkusen’in Kim’e ilgisi vardı fakat bir sonraki aşamaya geçilemedi. Daha sonra Juventus, Güney Koreli stoperi transfer etmek istediğini beyan etti. Fakat İtalyanların planı, oyuncunun bonservisini satın aldıktan sonra 1 veya 2 sene başka takıma kiralık göndermekti ve Kim, bu planın bir parçası olmak istemedi. Bütün gelen teklifler arasında en iyisi sarı lacivertlilerin teklifiydi. Umarım kendisi Türkiye’de çok başarılı olur. Buradaki herkes Fenerbahçe maçlarını izlemek için sabırsızlanıyor.”
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