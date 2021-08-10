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Lee, sözlerini şöyle noktaladı:

“Geçen yıl Leipzig ve Leverkusen’in Kim’e ilgisi vardı fakat bir sonraki aşamaya geçilemedi. Daha sonra Juventus, Güney Koreli stoperi transfer etmek istediğini beyan etti. Fakat İtalyanların planı, oyuncunun bonservisini satın aldıktan sonra 1 veya 2 sene başka takıma kiralık göndermekti ve Kim, bu planın bir parçası olmak istemedi. Bütün gelen teklifler arasında en iyisi sarı lacivertlilerin teklifiydi. Umarım kendisi Türkiye’de çok başarılı olur. Buradaki herkes Fenerbahçe maçlarını izlemek için sabırsızlanıyor.”