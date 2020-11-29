23.10.2020 | "Buda Nine"
Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, henüz 20 yaşındayken işe girdiği restoranda 66 yıldır aralıksız şekilde yemek pişiriyor. İşe girdiği günden bu yana yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, restorandaki işine adeta ömrünü adadı. Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.
24.11.2020 | 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u
Bursa Uludağ'da 7 yıldır teknolojiden uzak, ormanda barakada yaşayan İlhan Budak (36), koronavirüs salgının 1 ay sonra öğrendiğini söyledi. Çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u olarak bilinen, katıldığı maraton koşularında birçok başarı elde eden Budak, "Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum" dedi.
25.11.2020 | Diego Armando Maradona
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Diego Armando Maradona'nın ölümü, 7 sezon oynadığı ve neredeyse bir aziz statüsüne eriştiği İtalya'nın Napoli kentinde şok etkisi yarattı. Kentte yas ilan edilirken, San Paolo Stadı'na Maradona'nın isminin verilmesine kara verildi.
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