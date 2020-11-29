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23.10.2020 | "Buda Nine"

Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, henüz 20 yaşındayken işe girdiği restoranda 66 yıldır aralıksız şekilde yemek pişiriyor. İşe girdiği günden bu yana yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, restorandaki işine adeta ömrünü adadı. Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.