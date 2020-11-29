<p><strong>23.10.2020 | "Buda Nine"</strong></p><p>Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, henüz 20 yaşındayken işe girdiği restoranda 66 yıldır aralıksız şekilde yemek pişiriyor. İşe girdiği günden bu yana yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, restorandaki işine adeta ömrünü adadı. Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.</p>
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23.10.2020 | "Buda Nine"

Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, henüz 20 yaşındayken işe girdiği restoranda 66 yıldır aralıksız şekilde yemek pişiriyor. İşe girdiği günden bu yana yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, restorandaki işine adeta ömrünü adadı. Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.

<p><strong>24.11.2020 | 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u</strong></p><p>Bursa Uludağ'da 7 yıldır teknolojiden uzak, ormanda barakada yaşayan İlhan Budak (36), koronavirüs salgının 1 ay sonra öğrendiğini söyledi. Çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u olarak bilinen, katıldığı maraton koşularında birçok başarı elde eden Budak, "Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum" dedi.</p>
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24.11.2020 | 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u

Bursa Uludağ'da 7 yıldır teknolojiden uzak, ormanda barakada yaşayan İlhan Budak (36), koronavirüs salgının 1 ay sonra öğrendiğini söyledi. Çevresinde 'Uludağ'ın Robinson Crusoe'u olarak bilinen, katıldığı maraton koşularında birçok başarı elde eden Budak, "Sevgi ve spor yapma tutkusu sebebiyle burada yaşıyorum" dedi.

<p><strong>25.11.2020 | Diego Armando Maradona</strong></p><p>Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Diego Armando Maradona'nın ölümü, 7 sezon oynadığı ve neredeyse bir aziz statüsüne eriştiği İtalya'nın Napoli kentinde şok etkisi yarattı. Kentte yas ilan edilirken, San Paolo Stadı'na Maradona'nın isminin verilmesine kara verildi.&nbsp;</p>
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25.11.2020 | Diego Armando Maradona

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Diego Armando Maradona'nın ölümü, 7 sezon oynadığı ve neredeyse bir aziz statüsüne eriştiği İtalya'nın Napoli kentinde şok etkisi yarattı. Kentte yas ilan edilirken, San Paolo Stadı'na Maradona'nın isminin verilmesine kara verildi. 

<p><strong>27.11.2020 | </strong><strong>"Bryde balinası"</strong></p><p>BBC'deki habere göre, başkent Bangkok'un 12 kilometre açığında deniz tabanında bulunan korunmuş haldeki iskeletin "Bryde balinası" olarak bilinen türe ait olduğu bildirildi.</p>
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27.11.2020 | "Bryde balinası"

BBC'deki habere göre, başkent Bangkok'un 12 kilometre açığında deniz tabanında bulunan korunmuş haldeki iskeletin "Bryde balinası" olarak bilinen türe ait olduğu bildirildi.

<p><strong>28.11.2020 | Türkiye altın madalyanın sahibi</strong></p><p>Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, tarihte bir ilki başararak '3 çember 2 labut' aletinde altın madalyanın sahibi oldu.</p>
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28.11.2020 | Türkiye altın madalyanın sahibi

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, tarihte bir ilki başararak '3 çember 2 labut' aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

<p><strong>29.11.2020 | Ili Lewotolok Yanardağı’nda patlama</strong></p><p>Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda iki günün ardından, bugün de 2 kez patlama meydana geldi.</p>
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29.11.2020 | Ili Lewotolok Yanardağı’nda patlama

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda iki günün ardından, bugün de 2 kez patlama meydana geldi.

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