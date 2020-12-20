<p><strong>14.12.2020 | Ay'da yaşam</strong></p><p>Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı.&nbsp;</p>
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14.12.2020 | Ay'da yaşam

Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görünebileceğini ortaya koyan görselleri paylaştı. 

<p><strong>15.12.2020 | Güneş tutulması</strong></p><p>Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi.</p><p>2020'nin en önemli gök olayları arasında gösterilen güneş tutulmasında ay güneşin tam ortasında neredeyse tamamını kapladı. Güneş tutulması, 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşti.</p>
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15.12.2020 | Güneş tutulması

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi.

2020'nin en önemli gök olayları arasında gösterilen güneş tutulmasında ay güneşin tam ortasında neredeyse tamamını kapladı. Güneş tutulması, 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşti.

<p><strong>16.12.2020 | 47 milyon yıllık piton yılanının kalıntıları keşfedildi</strong></p><p>Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.</p>
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16.12.2020 | 47 milyon yıllık piton yılanının kalıntıları keşfedildi

Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.

<p><strong>17.12.2020 | Karlı Kaplı Himalayalar</strong></p><p>NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş Himalaya Dağlarının karlı kaplı olduğunu gösteren bir fotoğrafını paylaştı.</p>
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17.12.2020 | Karlı Kaplı Himalayalar

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar tarafından çekilmiş Himalaya Dağlarının karlı kaplı olduğunu gösteren bir fotoğrafını paylaştı.

<p><strong>18.12.2020 | ‘Kaplumbağa tepesi’</strong></p><p>Deniz kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, Kaunos kral mezarlarının bulunduğu antik tepe, caretta caretta silüeti şeklindeki görüntüsüyle ilgi çekiyor. Görüntünün tamamen doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yakup Kaska, tepeye 'kaplumbağa tepesi' adı verilmesini önerdi.</p>
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18.12.2020 | ‘Kaplumbağa tepesi’

Deniz kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, Kaunos kral mezarlarının bulunduğu antik tepe, caretta caretta silüeti şeklindeki görüntüsüyle ilgi çekiyor. Görüntünün tamamen doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yakup Kaska, tepeye 'kaplumbağa tepesi' adı verilmesini önerdi.

<p><strong>&nbsp;19.12.2020 | Sığırcık kuşları</strong></p><p>Bursa’nın Karacabey ilçesinde, sığırcık kuşu sürüsü gökyüzünde görsel şölen sundu. Kuş sürüsü, kışı geçirmek için geldikleri Uluabat Gölü havzasında doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.&nbsp;<br></p>
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 19.12.2020 | Sığırcık kuşları

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, sığırcık kuşu sürüsü gökyüzünde görsel şölen sundu. Kuş sürüsü, kışı geçirmek için geldikleri Uluabat Gölü havzasında doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi. 

<p><strong>20.12.2020 | Einstesin halkaları</strong></p><p>Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.</p>
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20.12.2020 | Einstesin halkaları

Hubble Uzay Teleskobu, "evrende bilinen en bütün ve en büyük Einstein halkalarından birini" görüntüledi.

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