3

16.12.2020 | 47 milyon yıllık piton yılanının kalıntıları keşfedildi

Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.