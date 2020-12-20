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16.12.2020 | 47 milyon yıllık piton yılanının kalıntıları keşfedildi
Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.
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18.12.2020 | ‘Kaplumbağa tepesi’
Deniz kaplumbağalarıyla ünlü İztuzu Plajı'nın bulunduğu Dalyan'da, Kaunos kral mezarlarının bulunduğu antik tepe, caretta caretta silüeti şeklindeki görüntüsüyle ilgi çekiyor. Görüntünün tamamen doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yakup Kaska, tepeye 'kaplumbağa tepesi' adı verilmesini önerdi.
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