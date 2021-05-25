<p>Ünlü sanatçı Haluk Levent, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı Habertürk programının süresinin uzatılmaması konusunu eleştirdi.<br></p>
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı Habertürk programının süresinin uzatılmaması konusunu eleştirdi.

<p>Haluk Levent, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in sözlerini hatırlatıp şu eleştiriyi yaptı:&nbsp;</p><p><em>“Yıllar yıllar önce Ulusal Kanal’da bir tartışmaya denk geldim. Hararetliydi. Moderatör devamlı söz kesip ‘efendim son cümlelerinizi alayım bitirmek zorundayım’ cümlesini kullanıyordu. Sonunda Perinçek dayanamadı ve dedi ki ‘yahu bundan daha iyi program mı olur bırak konuşalım’</em></p>
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Haluk Levent, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in sözlerini hatırlatıp şu eleştiriyi yaptı: 

“Yıllar yıllar önce Ulusal Kanal’da bir tartışmaya denk geldim. Hararetliydi. Moderatör devamlı söz kesip ‘efendim son cümlelerinizi alayım bitirmek zorundayım’ cümlesini kullanıyordu. Sonunda Perinçek dayanamadı ve dedi ki ‘yahu bundan daha iyi program mı olur bırak konuşalım’

<p><strong>"STRES YAPAR"</strong></p><p><em>"Sonları aceleye getirilen programlar stres yapar. O anda Habertürk yönetimi “bir dakika kardeşim hem sayın Bakan hem de gazeteciler konuşmak daha çok konuşmak istiyor 2 saat ek süre yapalım” diyebilirdi. Teknik açıdan değerlendiriyorum sadece”</em><br></p>
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"STRES YAPAR"

"Sonları aceleye getirilen programlar stres yapar. O anda Habertürk yönetimi “bir dakika kardeşim hem sayın Bakan hem de gazeteciler konuşmak daha çok konuşmak istiyor 2 saat ek süre yapalım” diyebilirdi. Teknik açıdan değerlendiriyorum sadece”

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