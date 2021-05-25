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Haluk Levent, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in sözlerini hatırlatıp şu eleştiriyi yaptı:

“Yıllar yıllar önce Ulusal Kanal’da bir tartışmaya denk geldim. Hararetliydi. Moderatör devamlı söz kesip ‘efendim son cümlelerinizi alayım bitirmek zorundayım’ cümlesini kullanıyordu. Sonunda Perinçek dayanamadı ve dedi ki ‘yahu bundan daha iyi program mı olur bırak konuşalım’