<p>Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.<br></p>
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Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

<p>Pederler Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.</p>
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Pederler Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

<p>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ayinde dualar edildi.<br></p>
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ayinde dualar edildi.

<p>Yurttaşlar mum yakıp dilekte bulundu.<br></p>
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Yurttaşlar mum yakıp dilekte bulundu.

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