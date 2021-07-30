<p>Göztepe, Süper Lig'de transfer dönemine, Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Lourency ile sözleşme imzalayarak başladı.&nbsp;</p>
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Göztepe, Süper Lig'de transfer dönemine, Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Lourency ile sözleşme imzalayarak başladı. 

<p>İzmir ekibi bu transferlerin ardından Ryan Donk'u gözüne kestirdi.&nbsp;</p>
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İzmir ekibi bu transferlerin ardından Ryan Donk'u gözüne kestirdi. 

<p>Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Hollandalı oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk'tan yanıt beklediği belirtildi.</p>
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Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Hollandalı oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk'tan yanıt beklediği belirtildi.

<p>Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi.&nbsp;</p>
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Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi. 

<p>Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu.&nbsp;</p>
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Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu. 

<p>Galatasaray'a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017'de Real Betis'e kiralandı. Ertesi sezon tekrar Galatasaray'a dönen Ryan Donk aralıksız 4 sezon Galatasaray forması giydi.&nbsp;</p>
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Galatasaray'a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017'de Real Betis'e kiralandı. Ertesi sezon tekrar Galatasaray'a dönen Ryan Donk aralıksız 4 sezon Galatasaray forması giydi. 

<p>Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Donk, asıl ülkesi olan Surinam Milli Takımı'na davet edildi.&nbsp;</p>
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Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Donk, asıl ülkesi olan Surinam Milli Takımı'na davet edildi. 

<p>Donk, geçen sezon ise Galatasaray'da 32 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.</p>
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Donk, geçen sezon ise Galatasaray'da 32 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

<p>Öte yandan Erzurum kampını erken bitiren Göztepe, 3'nci Lig ekibi Somaspor'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.&nbsp;</p>
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Öte yandan Erzurum kampını erken bitiren Göztepe, 3'nci Lig ekibi Somaspor'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. 

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