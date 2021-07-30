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Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi.