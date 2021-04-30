<p>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan, son haftalarda tırmanışa geçen vaka sayılarıyla dünyanın gündeminde yer tutuyor.<br></p>
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan, son haftalarda tırmanışa geçen vaka sayılarıyla dünyanın gündeminde yer tutuyor.

<p>Ülkede 21 Nisan'dan bu yana 300 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana dünyadaki en yüksek düzeye ulaştı. Artan vakalar sağlık sistemini çökme noktasına getirirken enfeksiyon oranlarının yüksekliği, salgının kontrol atına alınmasının mümkün olup olmayacağına dair endişelere yol açıyor.<br></p>
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Ülkede 21 Nisan'dan bu yana 300 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana dünyadaki en yüksek düzeye ulaştı. Artan vakalar sağlık sistemini çökme noktasına getirirken enfeksiyon oranlarının yüksekliği, salgının kontrol atına alınmasının mümkün olup olmayacağına dair endişelere yol açıyor.

<p>Son olarak, başkent Delhi'de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.<br></p>
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Son olarak, başkent Delhi'de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.

<p>Yaklaşık 1 milyar 390 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Hindistan'ın, Covid-19 salgınından önce de yaygın bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı dönemler oldu.&nbsp;<br></p>
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Yaklaşık 1 milyar 390 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapan Hindistan'ın, Covid-19 salgınından önce de yaygın bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı dönemler oldu. 

<p>19'uncu yüzyılda kolera salgınları, 20'nci yüzyılda 1918'deki İspanyol gribi, 1974'teki çiçek, 1994'teki veba ve 2009'daki domuz gribi salgınları ülkeyi etkiledi.<br></p>
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19'uncu yüzyılda kolera salgınları, 20'nci yüzyılda 1918'deki İspanyol gribi, 1974'teki çiçek, 1994'teki veba ve 2009'daki domuz gribi salgınları ülkeyi etkiledi.

<p>Ganj Nehri deltasında yaşayan Hint halkı, son iki yüzyıldaki nüfus artışı ve kentleşmeyle kendini salgın hastalıklara karşı kırılgan konumda buldu.&nbsp;<br></p>
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Ganj Nehri deltasında yaşayan Hint halkı, son iki yüzyıldaki nüfus artışı ve kentleşmeyle kendini salgın hastalıklara karşı kırılgan konumda buldu. 

<p>İngiltere'nin sömürge yönetiminde altyapısı gelişemeyen, temel hizmetler alanında eksik kaldığı ülkede elverişsiz hijyen koşullarının yanı sıra sağlık bakımındaki yetersizler, salgın hastalıklarının yayılmasına uygun ortam hazırladı.<br></p>
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İngiltere'nin sömürge yönetiminde altyapısı gelişemeyen, temel hizmetler alanında eksik kaldığı ülkede elverişsiz hijyen koşullarının yanı sıra sağlık bakımındaki yetersizler, salgın hastalıklarının yayılmasına uygun ortam hazırladı.

<p>Hindistan, 2002'de Çin'in Guangdong eyaletinde ortaya çıkan bir koronavirüs salgını olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Hastalığından (SARS) çok fazla etkilenmedi.&nbsp;<br></p>
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Hindistan, 2002'de Çin'in Guangdong eyaletinde ortaya çıkan bir koronavirüs salgını olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Hastalığından (SARS) çok fazla etkilenmedi. 

<p>Genelde Doğu Asya'yı ve Batı Amerika kıyılarını yoğun etkileyen salgında Hindistan'da yurt dışı kaynaklı 3 vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.</p>
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Genelde Doğu Asya'yı ve Batı Amerika kıyılarını yoğun etkileyen salgında Hindistan'da yurt dışı kaynaklı 3 vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

<p>2019 sonunda Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ise yarattığı küresel yayılmayla dünyayı olduğu gibi Hindistan'ı etkiledi.<br></p>
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2019 sonunda Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ise yarattığı küresel yayılmayla dünyayı olduğu gibi Hindistan'ı etkiledi.

<p>İlk Covid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, son haftalarda 300 binin üzerine kadar çıktı.<br></p>
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İlk Covid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, son haftalarda 300 binin üzerine kadar çıktı.

<p>Bugüne dek 18 milyon 762 bin 986 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede virüs nedeniyle 208 bin 330 kişi hayatını kaybetti.</p>
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Bugüne dek 18 milyon 762 bin 986 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede virüs nedeniyle 208 bin 330 kişi hayatını kaybetti.

<p>Hindistan halen etkisi süren Covid-19 salgınında günlük olarak dünyada en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.<br></p>
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Hindistan halen etkisi süren Covid-19 salgınında günlük olarak dünyada en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

<p><em>Fotoğraflar: Reuters</em></p>
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Fotoğraflar: Reuters

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