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Ülkede 21 Nisan'dan bu yana 300 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana dünyadaki en yüksek düzeye ulaştı. Artan vakalar sağlık sistemini çökme noktasına getirirken enfeksiyon oranlarının yüksekliği, salgının kontrol atına alınmasının mümkün olup olmayacağına dair endişelere yol açıyor.

