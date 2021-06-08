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İntepe, "Trafik güvenliği der ki, araca dışarıdan bakan herkes aracın içini görmek zorunda. Bu cam filmlerin kullanılması çok riskli. Özellikle yağmurlu havalar da sürücüler bu filmlerden dolayı dışarı göremiyor. Bu sebepten trafik güvenliği riske giriyor. Türkiye'de araç sahipleri bu cam filmlerini özenerek yaptırıyor. Araç sürücüleri trafik güvenliğini ne kadar etkilediğinin farkında değil" diye konuştu.

"Bir kaza olduğunda yolcuların arabadan dışarı çıkması için aracın camı kırılması lazım" diyen İntepe, "Ancak cama kırılmaz film yapıştırıldığı için camı kırmak çok zor. Kısacası kaza esnasında yolcu cam film yüzünden aracın içerisinde çıkamıyor" şeklinde konuştu.