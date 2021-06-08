Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, "Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasak ve cezası var. Bazı sürücü arkadaşlarımız 'koyu bir cam yapalım içerideki yolcu görünmesin ve trafik cezasından kurtulalım' diye düşünüyor. Eskiden toplu taşımalar da polis görünce sürücü arkadaşlar eğilin derdi şimdi ise polis kalktı cam filmler geldi. Bir de sürücü arkadaşlar araçlardaki klimaların yetersiz olmasından kaynaklı bu filmleri yapıştırıyor" dedi
İntepe, "Trafik güvenliği der ki, araca dışarıdan bakan herkes aracın içini görmek zorunda. Bu cam filmlerin kullanılması çok riskli. Özellikle yağmurlu havalar da sürücüler bu filmlerden dolayı dışarı göremiyor. Bu sebepten trafik güvenliği riske giriyor. Türkiye'de araç sahipleri bu cam filmlerini özenerek yaptırıyor. Araç sürücüleri trafik güvenliğini ne kadar etkilediğinin farkında değil" diye konuştu.
"Bir kaza olduğunda yolcuların arabadan dışarı çıkması için aracın camı kırılması lazım" diyen İntepe, "Ancak cama kırılmaz film yapıştırıldığı için camı kırmak çok zor. Kısacası kaza esnasında yolcu cam film yüzünden aracın içerisinde çıkamıyor" şeklinde konuştu.
Bazı araçların fabrikadan filmli geldiğini söyleyen otobüs sürücüsü Şaban Sezer, "Bazı araçlar fabrikadan böyle geliyor. Camlara film yapmamızın sebebi ise yazın klimanın daha aktif çalışmasını sağlamak. Güneş aracın içine ne kadar az girerse klima o kadar rahat çalışır. Bizim sıkıntımız fazla yolcu almak değil. Trafik polisi durdurduğu zaman aracın içine zaten bakıyor" dedi. Otobüs sürücüsü Hasan Azar ise, "Yazın klima kullandığımız için bu filmler sıcağı içeri almıyor. Biz de bu yüzden kullanıyoruz. Filmler aracın daha çabuk soğumasına neden oluyor. Bu filmleri söksem klimanın bir faydası olmuyor" diye konuştu.
Dışarıdan içi görünmeyen otobüslere binmediğini söyleyen Hasan Saldırıcı, "Otobüslerinin camlarının filmle kaplı olması bence tamamen otobüs şoförlerinin özel isteği. Genellikle filmle kaplı otobüsler 500T hatlarında var. Bu film belki yolcuları güneşten koruyor olabilirler ama doğru bulmuyorum. Cam filmler yüzünden otobüslerin karanlık olması sağlık açısından güvenli değil. İçerisinin görünmemesi tehlikeli" ifadelerini kullandı.
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