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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına kurmaylarını alıp yaklaşık 1 yıl önce ziyaret ettiği ve gövdesinde oluşan çatlakları yerinde tespit ettiği Melen Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Yeniden ihale edilen barajla ilgili DSİ Genel Müdürüne, bir masa etrafında konuşma taleplerini ilettiklerini belirten İmamoğlu, yanıt alamadıklarını kaydetti.

İmamoğlu, tepkisini, “Bize verilen cevap: ‘Sayın Bakana bir soralım.’ Çok üzücü. Neyi soracaksınız ben anlamış değilim. Biz, bilgi almaya geliyoruz. Peki sordunuz; cevap yok. Bir hafta önce de Sayın Bakana, buraya gelmek istediğimizi ve bu doğrultuda da bir görevlendirme yapması hâlinde bilgi almak isteğimizi yazılı olarak da bildirdik. Cevap dahi yok. Akıl tutulması. Bu tür insanlara Allah, akıl versin. Bu diyaloğu yaratan ve yaşatan hangi bürokrat varsa kınıyorum. Kim, hangi görevli varsa da kınıyorum.

Yanlış yapıyorlar. İstanbul’un su sorununu konuşmaya geldik biz buraya. Ama bugün burada, bana bu açıklamayı yapma mecburiyetini kıldılar” sözleriyle dile getirdi.

