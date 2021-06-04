<p>İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City'den 6 futbolcuya yer verildi.</p><p>Manchester City forması ile Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, sezonun en iyi 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.</p><p>İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde şu isimler bulunuyor:</p>
1

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City'den 6 futbolcuya yer verildi.

Manchester City forması ile Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, sezonun en iyi 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde şu isimler bulunuyor:

<p>EDERSON</p><p>MANCHESTER CİTY</p>
2

EDERSON

MANCHESTER CİTY

<p>JOAO CANCELO</p><p>MANCHESTER CİTY</p>
3

JOAO CANCELO

MANCHESTER CİTY

<p>JOHN STONES</p><p>MANCHESTER CİTY</p>
4

JOHN STONES

MANCHESTER CİTY

<p>RUBEN DİAS</p><p>MANCHESTER CİTY</p>
5

RUBEN DİAS

MANCHESTER CİTY

<p>LUKA SHAW</p><p>MANCHESTER UNİTED</p>
6

LUKA SHAW

MANCHESTER UNİTED

<p>İLKAY GÜNDOĞAN</p><p>MANCHESTER CİTY</p>
7

İLKAY GÜNDOĞAN

MANCHESTER CİTY

<p>KEVİN DE BRUYNE</p><p>MANCHESTER CİTY</p>
8

KEVİN DE BRUYNE

MANCHESTER CİTY

<p>BRUNO FERNANDES</p><p>MANCHESTER UNİTED&nbsp;</p>
9

BRUNO FERNANDES

MANCHESTER UNİTED 

<p>MOHAMED SALAH</p><p>LİVERPOOL</p>
10

MOHAMED SALAH

LİVERPOOL

<p>SON</p><p>TOTTENHAM&nbsp;</p>
11

SON

TOTTENHAM 

<p>HARRY KANE</p><p>TOTTENHAM&nbsp;</p>
12

HARRY KANE

TOTTENHAM 

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