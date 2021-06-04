1
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen en iyi 11'de Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City'den 6 futbolcuya yer verildi.
Manchester City forması ile Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, sezonun en iyi 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.
İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi 11'inde şu isimler bulunuyor:
Video Haberler
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
- E-5 Karayolu’nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada